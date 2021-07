Prosegue il viaggio: Dell’Arte Contagiosa

“Dell’Arte Contagiosa” è un viaggio nel tempo (dal 12 giugno al 28 agosto), nello spazio (in 40 città della Regione Toscana), nell’architettura (nelle Chiese romaniche, nelle piazze e nei castelli medievali), nella storia (racconta la vita di Dante e la sua epoca) nell’arte (espone le opere degli artisti che hanno rappresentato la Commedia dantesca), nell’enogastronomia (A tavola con Dante, si potranno sedere tutti coloro che vorranno degustare i cibi che potrebbe aver assaggiato Dante stesso) e ancora molto altro…

Il 2021, anno delle celebrazioni dedicate al sommo poeta, ci ha portato nelle terre toscane, dove Dante è nato e vissuto, alla ricerca dei luoghi che lui stesso potrebbe aver visitato o dove potrebbe semplicemente essere stato.

Qui, nell’estate 2021, facendo tappa in 40 Comuni della Regione Toscana, realizzeremo altrettanti appuntamenti, dedicati a tutti i Canti dell’Inferno dantesco, raccontando la storia di Dante, l’origine e lo sviluppo della Commedia, il percorso umano e artistico del grande poeta, il Medioevo, l’arte romanica della Toscana, analizzando un Canto diverso in ogni tappa e interpretandolo; tutto questo, raccontato, vissuto, amato, recitato, teatralizzato, in altrettanti appuntamenti, al giovedì, venerdì, sabato e domenica, ininterrottamente, dal 12 giugno fino al 28 agosto in un percorso consequenziale a quello dei Canti dell’Inferno dantesco.

Il progetto prevede anche la stampa di un testo dell’Inferno dantesco con pagine dedicate ai Comuni partecipanti, reperibile in loco, dopo lo spettacolo.

Ecco il link con il programma: Programma generale