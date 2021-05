Pubblicato il bando per la gestione del caffè letterario nell’area monumentale comunale del Cassero

Mentre stanno per terminare gli ultimi lavori al caffè letterario dell’area monumentale del Cassero è stato pubblicato il bando per la gestione della struttura. La durata della concessione è di 18 mesi con decorrenza dal 01.07.2021 o dalla data di affidamento del servizio e, comunque, non oltre il 31.12.2022.

Tutta la documentazione di gara è consultabile sulla Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana (START), accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del sistema sopra indicato.

La procedura viene portata avanti dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese. Il bando è pubblicato sul sito del comune alla pagina bandi http://www.comune.castiglionfiorentino.ar.it/bandi.aspx?c=3&sc=9&tipologia=attivi&cb=1&id=156 . Per informazioni è possibile contattare il RuP al seguente indirizzo email: [email protected] .

Il progetto, che ha visto il recupero e la riqualificazione dell’ex casina tecnica e dell’area circostante, punta a realizzare uno spazio di socializzazione che sia di supporto al Sistema Museale Castiglionese. Un’area in cui prendere un caffè o un tè, magari facendo due chiacchiere o assistendo alla presentazione di un libro. Uno spazio meno formale del museo, ma non lontano da esso in modo da aiutare la permanenza dei visitatori, che nei mesi invernali come in quelli estivi, possono gradire un caffè o una bevanda a margine della visita al museo o agli scavi archeologici.