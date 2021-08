Quali sono i vantaggi della motosega nel giardinaggio

Il giardinaggio è un hobby sempre più diffuso e trasversale, una passione che nasce e si sviluppa nel corso del tempo e che ci consente di entrare in sintonia e a stretto contatto con la natura e gli spazi verdi legati alla nostra casa. Occorre prendersi cura in modo corretto e costante del proprio giardino, utilizzando i migliori attrezzi e prodotti per far sì che il suo aspetto sia sempre impeccabile e ispiri accoglienza. Tra questi strumenti ci sono naturalmente le motoseghe potatura, che tutti hanno imparato ormai a utilizzare dal momento che in commercio si trova un range di modelli molto vasto. La motosega può essere impiegata sia per fare lavori commerciali che interventi in ambito domestico, in merito alla lavorazione del legno e al taglio degli alberi o alla potatura delle siepi. Può essere difficile orientarsi nel mare magnum di alimentazioni, motori e tipologie di attrezzi, ecco perché la cosa migliore da fare sarà rivolgersi ad esperti del settore e scegliere per esempio tra le motoseghe per la potatura Efco quella più adatta a rispondere alle personali necessità.

La sicurezza al primo posto e gli errori più frequenti

A prescindere dal tipo di lavoro da effettuare, è sempre necessario assicurarsi che la motosega sia provvista degli organi di sicurezza indispensabili. Si tratta nello specifico di freno catena, supporti contro le vibrazioni, protezione anti rottura della catena. Occorre prestare attenzione alle linee dello strumento, che dovranno essere il più possibile compatte. E’ poi importante che il peso sia bilanciato, inoltre per quanto riguarda sia la potenza del motore che la lunghezza della lama dovranno essere in rapporto alla mole di lavoro e relativa intensità. Nel momento in cui si perfeziona l’acquisto e in tutti i casi prima di cominciare a dedicarsi alle attività di taglio e potatura sarà sempre buona norma controllare che la catena risulti correttamente posizionata sopra la lama guida. Ricordate che tra i più frequenti errori che possono capitare nel momento in cui si provvede a montare la catena c’è quello di posizionarla con i denti in senso opposto a quello di avanzamento.

Poco rumore, velocità e precisione del taglio

L’utilizzo delle motoseghe da potatura nel giardinaggio offre moltissimi vantaggi sia ai giardinieri professionisti che alle persone che vogliono avere uno spazio verde dall’aspetto sempre impeccabile. Ovviamente l’impiego della motosega velocizzerà molto qualsiasi operazione, rispetto a quanto avverrebbe ricorrendo a una sega manuale. La precisione che si può ottenere è infatti massima: si possono modellare siepi e arbusti in modo artistico e mettere in sicurezza al centimetro gli alberi presenti. Esistono modelli a ridotto impatto acustico, poco rumorosi durante il loro utilizzo. Inoltre, le motoseghe alimentate a benzina oggi sono oggetti all’avanguardia pensati e progettati per risparmiare al massimo il carburante riducendo le emissioni inquinanti. E’ molto pratico e conveniente approfittare delle piattaforme di ecommerce sul web per confrontare modelli ed equipaggiamento: basta un investimento anche contenuto per poter fare un buon lavoro e rendere sempre il giardino un piccolo paradiso privato.