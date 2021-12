Quattro giocatori dell’S.S. Arezzo positivi al covid-19

La Società Sportiva Arezzo comunica che a seguito dei test effettuati dai giocatori della prima squadra presso il proprio domicilio in vista della ripresa degli allenamenti sono risultati positivi al Covid-19 quattro giocatori che vanno ad aggiungersi al tesserato già in isolamento dallo scorso 22 dicembre. I componenti della rosa attualmente positivi, regolarmente vaccinati e in attesa della terza dose, stanno bene e si trovano in isolamento presso il proprio domicilio.

La Società Sportiva Arezzo, che nella giornata di oggi ha ripreso l’attività facendo svolgere un nuovo ciclo di tamponi – che ha dato esito negativo – a tutti i tesserati della prima squadra e al personale degli uffici, inoltrerà alla Lega Nazionale Dilettanti la richiesta per poter posticipare la ripresa del campionato, così come previsto dal protocollo. Sarà premura del club fornire ulteriori informazioni e aggiornamenti al riguardo.

Report allenamento

Dopo i tamponi effettuati presso il centro medico Medic.Ar, a cui va il ringraziamento della Società Sportiva Arezzo per la gentile collaborazione, la prima squadra ha svolto una seduta pomeridiana sul campo Lebole. Hanno usufruito di un permesso Calderini, Marchi, Frosali e Giofrè che si uniranno nei prossimi giorni al resto della squadra. Dopo il riscaldamento iniziale spazio ad un lavoro tecnico e atletico. Allenamento differenziato per capitan Cutolo e Pizzutelli, uscito anzitempo dalla sfida con il Lornano Badesse in seguito ad uno scontro di gioco. I due giocatori saranno valutati con maggiore accuratezza nelle prossime ore. Per la giornata di domani e mercoledì (30 dicembre) sono in programma due sedute al giorno: la prima con inizio alle 10 e alle 14:30.