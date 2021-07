Rampichiana e lavori stradali: modifiche a circolazione e sosta

Domenica 18 luglio si svolge la Rampichiana con ritrovo dei partecipanti al Prato, partenza e arrivo in piazza Grande. Il percorso di gara prevede il coinvolgimento di via Vasari, via dei Pileati, piazza Madonna del Conforto, via Bruno Buozzi, via Gamurrini, via Tarlati, via di San Fabiano in direzione di San Polo e dell’alpe di Poti.

Al ritorno i ciclisti, attraverseranno via Tarlati in direzione delle mura medicee e della strada che costeggia le scale mobili, via Madonna Laura, piazzetta dietro il Duomo, il Prato, via De’ Palagi, via Pellicceria, via e piazza San Niccolò, piaggia San Bartolomeo, via Borgunto. Saranno previsti divieti di sosta e di transito nella parte alta del centro storico e l’interruzione della circolazione per garantire la sicurezza dei partecipanti.

Lavori stradali da lunedì 19 luglio: fino a giovedì 22 luglio senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso dal civico 150/D di Policiano all’intersezione con la strada comunale di Ristradelle. Orario 8,30 – 17,30.

Fino a martedì 27 luglio senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso in via Fleming dal civico 1 per una lunghezza di 10 metri. Orario 8,30 – 17,30.

Fino a giovedì 29 luglio senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso nella strada comunale di Stoppedarca dal civico 28/A all’intersezione con via Anconetana. Orario 8,30 – 17,30.

Fino a giovedì 2 settembre divieto di sosta con rimozione in ambo i lati di viale Mecenate dall’intersezione con viale Michelangelo al semaforo che incrocia viale Duccio da Buoninsegna, in viale Duccio da Buoninsegna dal semaforo che incrocia viale Mecenate all’intersezione con via Bellotti, in via Oriana Fallaci, in via Trasimeno dal civico 10 all’intersezione con via Oriana Fallaci, in via Isonzo dall’intersezione con via Trasimeno al civico 40 e dall’intersezione con viale Signorelli a quella con via degli Accolti, in viale Luca Signorelli dall’intersezione con via XXV Aprile a quella con viale Mecenate, in via XXV Aprile dal civico 29 all’intersezione con via Niccolò Aretino, in via Caduti sul Lavoro dal civico 1 al civico 4, in via degli Accolti dall’intersezione con via XXV Aprile a quella con viale Mecenate. Orario 8,30 – 17,30. La natura mobile del cantiere potrà comportare la chiusura dei marciapiedi, il senso unico alternato o il restringimento della carreggiata.

Fino a venerdì 3 settembre divieto di sosta e senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in via Spallanzani dall’intersezione con via Galileo Galilei a quella con via Fleming e in via Fleming dal civico 11 all’intersezione con via Spallanzani. Orario 8,30 – 17,30.