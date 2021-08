Rassegna Monte&Tramonti: gli appuntamenti savinesi per sabato 28 agosto

A partire dal tardo pomeriggio con "L’antica comunità ebraica: visita alla ex sinagoga e al trono del rabbino”, si terrà una visita guidata nel luoghi suggestivi dell’antico ghetto ebraico. Nel dopocena, presso le Logge dei Mercanti in Corso Sangallo, a partire dalle ore 21:30, si terrà il concerto jazz "Musica e tastevin sotto le stelle".

MONTE SAN SAVINO. Sabato 28 agosto, nell’ambito della rassegna MONTE&TRAMONTI, per la promozione del Centro Commerciale Naturale Vie di Monte San Savino è in arrivo la quarta e ultima iniziativa estiva organizzata dall’Amministrazione Comunale con l’Azienda.

A partire dal tardo pomeriggio con “L’antica comunità ebraica: visita alla ex sinagoga e al trono del rabbino”, si terrà una visita guidata nel luoghi suggestivi dell’antico ghetto ebraico, alcuni fra essi di norma non visitabili, o visitabili solo su prenotazione.

La visita, a cura di Omnia Guide con Edoardo Bidini e con la gentile partecipazione dell’arch. Sergio Bianconcini e della sig.ra Debbie Arbib in rappresentanza dell’Associazione Salomon Fiorentino, si concluderà con un brindisi presso uno dei locali del borgo.

Per informazioni, costi e prenotazioni, si può contattare il numero 329.1264769, oppure inviare una email a [email protected] Il punto di raccolta è presso l’Ufficio Turistico del Museo del Cassero alle ore 18.

Per motivi tecnici la visita all’antico Cimitero Ebraico posto sul retro del Cimitero della Misericordia si svolgerà la domenica mattina, con ritrovo alle ore 10:30 di fronte all’Ufficio informazioni del Cassero in Piazza Gamurrini o in alternativa alle ore 11:00 sul retro del Cimitero della Misericordia in Viale Diaz, e si concluderà alle ore 11:30. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Saranno presenti domenica mattina a Monte San Savino le telecamere di RAI2 per delle riprese proprio sulla storia e sui luoghi dell’antica comunità ebraica savinese che andranno successivamente in onda per la trasmissione Sorgente di Vita.

Nel dopocena, presso le Logge dei Mercanti in Corso Sangallo, a partire dalle ore 21:30 “Musica e tastevin sotto le stelle”: un concerto jazz con la band “Sound Hills Quartet”, composta da Massimo Guerri, Jacopo Rossi, Amedeo Ronga, Duccio Venturini, con la collaborazione della Scuola di Musica Comunale “Cappetti” in abbinamento con una degustazione gratuita di vini del territorio a cura dell’Associazione Strada del Vino Terre d’Arezzo.

Informazioni e prenotazioni presso: [email protected], Ufficio Turistico 0575.849410, [email protected] Ingresso libero con tracciamento fino ad esaurimento posti.

Sempre sabato si potrà svolgere autonomamente la visita in notturna di alcuni monumenti aperti, tra cui la trecentesca Torre civica, le ex Carceri del rinascimentale Palazzo Di Monte, il Giardino Pensile, il Cisternone e la Chiesa della Misericordia, fino alle ore 23:30.

Saranno aperti ristoranti, bar e negozi che hanno aderito all’evento.

Tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto dei protocolli anti-Covid vigenti.

Sponsor principale COINGAS s.p.a. e con il Patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena.