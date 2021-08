Rete wifi4eu comune di Castiglion Fiorentino

Prendendo in prestito un vecchio adagio potremmo dire “che per un pelo” – questa volta – “Il comune di Castiglion Fiorentino ha vinto il bando e realizzato un’infrastruttura di rete internet che copre alcune aree del centro storico, giardini pubblici, l’area della stazione ferroviaria e il parco del quartiere “Boscatello”.

In pratica uno dei requisiti per l’aggiudicazione del bando europeo era la tempestività della presentazione del progetto che si effettuava semplicemente cliccando un tasto. Il quarto e ultimo bando “WiFi4EU”, svoltosi dal 3 al 4 giugno 2020, il comune nella 1° call ha presentato la domanda alle 13:00:00.168 arrivando nei primi 100.

Grazie all’iniziativa WiFi4EU, che mira a fornire ai cittadini e ai visitatori un accesso a Internet di alta qualità in tutta l’UE tramite Hotspot Wi-Fi gratuiti in spazi pubblici, il Comune di Castiglion Fiorentino ha implementato l’infrastruttura di rete con l’obiettivo di collegare le sedi comunali e fornire servizi Hotspot Wi-Fi sul territorio. Il progetto ha previsto l’installazione della rete wireless basata su tecnologia Hyperlan che consente il collegamento dei punti hotspot WiFi4EU. Sono stati, inoltre, collegati al sistema Hotspot di Fastcon gli accessi pubblici WI-FI per mettere in sicurezza e aderire, in questo modo, alle normative previste dall’iniziativa WiFi4EU.

“Si tratta di una rete federale alla quale si può accedere senza credenziali, quindi senza rendere pubblici dati personali sensibili. L’estensione di questa rete anche fuori dal centro storico è stata possibile grazie alle infrastrurre installate negli anni precedenti come la videosorveglianza e il potenziamento del wifi. Viaggiare connessi ora è possibile” dichiara il consigliere Gioele Meoni che ha seguito il progetto. Ecco che da lunedì scorso ben 8 siti del territorio sono serviti da questa nuova infrastruttura telematica.

Si tratta di piazza del comune da dove si dirama la rete per poi proseguire lungo Corso Italia, a metà del percorso si trova un’altra postazione, Giardini di piazza Matteotti, Parco Presentini, la Stazione ferroviaria, la Biblioteca comunale, Parco di Villa Lovari e il quartiere del Boscatello. Gli Hotspot saranno visibili all’utente per un’iconografia che in questi giorni viene disegnata nel luogo servito dalla rete. I luoghi individuati per l’installazione sono, quindi, quelli ritenuti di maggiore socializzazione, centro storico ma anche alcuni parchi dei quartieri più popolosi della Città come il parco del Boscatello e quello di Villa Lovari.