Riapre il museo del Cassero per la scultura da giovedi’ 29 aprile

Il Cassero per la scultura italiana dell’Ottocento riapre le proprie porte al pubblico, nel rispetto della normativa anticovid e del decreto legge del 22 aprile, a partire da giovedì 29 aprile, con i seguenti orari: da giovedì a domenica 10-13 e 16-19. Info e prenotazioni: 0559108272-4; [email protected]

Alla riapertura della collezione permanente si aggiunge anche la possibilità di visitare la mostra “Sentimenti – FotografArte 10”, evento espositivo organizzato in collaborazione con l’Associazione Fotoamatori F. Mochi.

Dal 2011 il Museo e l’Associazione Fotoamatori Francesco Mochi di Montevarchi collaborano nell’ambito del tradizionale corso di fotografia organizzato dall’Associazione. Anche gli allievi dell’edizione 2020, nonostante i problemi sanitari e i lunghi periodi di chiusura al pubblico del Cassero, hanno potuto sperimentare la fotografia in spazi museali. In una speciale serata, le luci e le statue e le visioni del Museo sono state il banco di prova per gli allievi che, per circa un mese, dal 1 maggio al 6 giugno, vedranno i propri scatti esposti nelle splendide sale del Museo.

Inaugurazione venerdì 30 aprile ore 17.30 (ingressi contingentati)

Si ricorda inoltre che l’acquisto del biglietto per la mostra “Rosai.Capolavori tra le due guerre (1918-1939), aperta fino al 6 giugno in Palazzo del Podestà, permette l’accesso gratuito anche al Museo del Cassero.

Dal 1 maggio al 6 giugno 2021

Fotografarte

Il Cassero per la scultura italiana dell’Ottocento e del Novecento

Via Trieste, 1

Montevarchi (AR)

Orario di apertura

Da giovedì a domenica: 10-13 e 16-19

Aperto mercoledì 2 giugno

Biglietto

intero: € 4,00

ridotto: € 2,00 (under 18 anni, soci COOP, CTS, ISIC, ITIC, Touring Club, titolari Mondadori Card, Selecard, tessera ICOM)

scolaresche: € 1,007studente

gratuito: over 65 anni, under 6, disabili e possessori di Edumusei Card.

Info

[email protected]

www.ilcasseroperlascultura.it

Facebook: Cassero28 Per la Scultura

Instagram: Cassero Per La Scultura

YouTube: CasseroScultura