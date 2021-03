Rinviato il Palio dei Rioni della terza domenica di giugno

CASTIGLION F.NO – Il Palio dei Rioni della terza domenica di giugno è ufficialmente rinviato, lo comunica l’Ente Palio dopo la riunione della Commissione Superiore. Resta in piedi la data del 22 agosto.

Alla riunione, tenutasi on line, hanno partecipato il presidente dell’Ente Palio Mario Agnelli, i presidenti dei tre rioni, Michele Falomi per il Cassero, Federico Golini, per Porta Fiorentina e Francesco Buccelletti per Porta Romana, il notaio De Stefano, i presidenti delle partecipate, Alessandro Concettoni, per l’Ente Serristori, e Fabio Bidi, per l’ICEC, il presidente della Filarmonica, Andrea Paglicci Reattelli, il presidente della Pro Loco, Paolo Faralli, i consiglieri comunali, Marcello Orlandesi, per la maggioranza, e Luca Casagni, per i gruppi di minoranza.