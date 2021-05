Romizi: “Il bando Emergenza Cultura della Fondazione CR Firenze: dov’è quell’altra fondazione”?

Dichiarazione del capogruppo consiliare di Arezzo 2020 Francesco Romizi

“La Fondazione CR Firenze finanzia anche per il 2021 il bando Emergenza Cultura, una misura già attivata nel 2020 a sostegno delle realtà culturali, tra i soggetti che più hanno sofferto, e soffrono, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Leggiamo peraltro che le risorse per quest’anno salgono a 750 mila euro rispetto alle 500.000 dello scorso anno e sono destinate ai territori di Firenze, Grosseto e Arezzo. Vorrei capire se la Fondazione Guido d’Arezzo vi parteciperà e con quale progetto. Anche perché mi risulta che nel 2020 nessun ente aretino, in primis Comune di Arezzo e Fondazione Guido d’Arezzo, vi abbiamo partecipato.

Dunque, si prospetta la possibilità di mettere a confronto due fondazioni: la prima è un ente che investe da anni risorse non solo sulla cultura ma per le più varie finalità sociali, la seconda è un soggetto che è stato creato da questa amministrazione per il Raro festival.

Sappiamo che i Comuni non navigano nell’oro e che di conseguenza le risorse non ci sono per tutto. Perché allora non si pensa a reperirle quando si presenta un’occasione? Di certo, scontiamo la mancanza di una guida politica ovvero di un assessore alla cultura che segua questo ambito in forma continuativa e vi sia preposto.

Non è detto peraltro che debba essere la Fondazione Guido d’Arezzo a partecipare a un bando in prima persona. Potrebbe ad esempio svolgere un ruolo di talent scout ovvero diventare promotrice di idee e progetti elaborati dalle associazioni culturali. Fare in modo che ai bandi vi partecipino queste ultime. In entrambi i casi, progetti propri, valorizzazione di progetti altrui, la Fondazione Guido d’Arezzo a oggi ha fallito”.ᐧ