Ruba il cellulare a un commerciante, uomo deferito in stato di libertà per ricettazione

Sansepolcro – I Carabinieri del Comando Stazione di Sansepolcro hanno deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione un giovane originario di Città di Castello ma residente nel Comune Biturgense.

I fatti hanno avuto avvio lo scorso settembre quando un uomo di origini indiane ma residente in Valtiberina da anni e che svolge la professione di commerciante, denunciò il furto del proprio smartphone, del valore commerciale di seicento euro circa.

I Carabinieri, avvalendosi anche di indagini di natura tecnica sono riusciti a individuare il telefono in questione risalendo poi all’identità dell’uomo che ne era venuto in possesso in modo fraudolento. Al momento della perquisizione volta a individuare il telefono, i Carabinieri hanno poi scoperto che il giovane aveva già predisposto la vendita dello smartphone che fortunatamente e stato recuperato per poi essere riconsegnato all’avente diritto.