Ruscello: da lunedì torna la fermata degli autobus in piazza

È stato a seguito di sopralluogo a bordo di un autobus che l’assessore Alessandro Casi, il comandante della polizia municipale Aldo Poponcini e i rappresentanti dell’azienda Tiemme hanno potuto compiere una nuova verifica degli spazi di manovra per i mezzi del trasporto pubblico nella piazza di Ruscello, dove ha sede la fermata della frazione.

“Quest’ultima – dichiara l’assessore alla mobilita e opere pubbliche Alessandro Casi – è diventata come noto oggetto di attenzione da parte dei residenti, a causa della ‘sosta selvaggia’ in loco che rischiava di compromettere il movimento di un mezzo importante come un autobus. Questa situazione ci ha spinto a trovare una soluzione, di concerto con Tiemme che ringrazio per la disponibilità e collaborazione dimostrate. Finalmente possiamo annunciare che da lunedì la fermata verrà ripristinata regolarmente nella piazzetta in questione dopo lo spostamento delle scorse settimane”.

Ma l’amministrazione comunale guarda a una soluzione a 360 gradi. “Doteremo infatti la zona di 5 nuovi stalli di sosta – annuncia l’assessore – concepiti come parcheggi a rotazione in funzione degli esercizi commerciali che vi insistono. Quindi non ci sono più scuse: a fine aprile, questi stalli saranno a disposizione proprio per disincentivare ogni comportamento scorretto. E non mancheranno i controlli da parte degli agenti della polizia municipale come ulteriore garanzia del rispetto del codice della strada, delle distanze di sicurezza e di conseguenza dello spazio di manovra, il prerequisito indispensabile per la continuità del servizio”.