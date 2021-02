S.S. Arezzo: report dell’allenamento odierno

La Società Sportiva Arezzo comunica che è appena terminato il secondo giorno di allenamento presso il ritiro a Coverciano. Oggi Mister Stellone ha diviso la squadra in due gruppi per un torello a ritmo alto durato circa venti minuti. Dopodiché si è passati ad un lavoro aerobico sotto la supervisione del Prof Bulletti. Nella parte centrale della seduta, Mister Stellone aiutato dallo staff, ha provato soprattutto i calci da fermo: calci d’angolo, punizioni e rigori. Nella parte finale dell’allenamento si è svolta la classica partitella a campo ridotto dalla durata di circa venti minuti. La seduta è durata complessivamente due ore. Domani la squadra effettuerà la rifinitura di mattina per poi, dopo pranzo, partire da Coverciano verso Verona.

Carletti e Perez lavorano ancora a parte a causa degli infortuni: Carletti è vicino al recupero e già ad inizio della prossima settimana può tornare in gruppo, mentre per Perez i tempi sono un po’ più lunghi (ancora un’altra settimana prima di poterlo rivedere in campo). Per quanto riguarda Cerci è completamente recuperato e sta lavorando in gruppo ormai da qualche giorno.