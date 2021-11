Sabato 4 dicembre l’annullo filatelico dedicato ai 90 anni della Giostra del Saracino

Appuntamento dalle 9 alle 13 nella sede dell’associazione Signa Arretii in via Bicchieraia dove per tutta la giornata di sabato e di domenica sarà visitabile la mostra filatelica con tutti gli annulli dedicati alla manifestazione dal 1955 ai giorni nostri

Quella di sabato 4 dicembre sarà una giornata ricca di appuntamenti giostreschi che inizieranno fin dalla mattina con la presentazione dell’annullo filatelico dedicato ai 90 anni della Giostra che conclude le celebrazioni per il novantenario della prima edizione dell’età moderna della manifestazione (7 agosto 1931).

L’evento avrà luogo a partire dalle 9 nella sede dell’Associazione Signa Arretii in via Bicchieraia, 30 dove personale incaricato di Poste Italiane sarà presente per apporre il bollo sulle cartoline celebrative raffiguranti il manifesto dei 90 anni realizzato dal Consiglio della Giostra. Nella sede di Signa Arretii sarà inoltre allestita, a cura del Circolo Filatelico e Numismatico “Michelangelo Buonarroti” di Arezzo, una mostra nella quale saranno esposti, tra gli altri, tutti gli annulli dedicati alla Giostra del Saracino, dal primo del 1955 fino ai giorni nostri. La mostra proseguirà per tutta la giornata di sabato e di domenica in concomitanza della Fiera Antiquaria.

Una nuova occasione di storicizzazione per la nostra manifestazione in quanto il bollo speciale realizzato da Poste Italiane e ispirato al manifesto celebrativo dei 90 anni, una volta concluso il periodo di utilizzo, entrerà a far parte della collezione storica di Poste Italiane e sarà esposto al Museo Storico delle Poste e delle Telecomunicazioni.