Sabato 9 ottobre ancora in piazza per protestare contro il green pass. Dalle ore 18 in piazza Sant’Agostino

Dobbiamo resistere e presenziare le piazze, per esprimere il nostro dissenso nei confronti di una tessera “verde” dannosa e discriminatoria.

Per questo anche questo sabato, tutta Italia vedrà la presenza di migliaia di persone in piazza, ed ad Arezzo ci troveremo come al solito alle 18, questa volta però’ in piazza Sant’Agostino, per protestare pacificamente e in modo apartitico contro il green pass.

Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore la propria libertà ed i propri diritti costituzionali a scendere in piazza.