Sabato primo maggio torna il mercatale 

Sabato, Primo maggio, Confesercenti organizza il nuovo appuntamento mensile con il Mercatale. Dalle 9 alle 18 in concomitanza ed a dare il benvenuto al ritorno della Fiera Antiquaria, sotto i Portici di via Roma ed in via Ser Petraccolo ci saranno dieci stand con i prodotti a chilometro zero.

L’edizione di maggio vedrà tra i protagonisti le prelibatezze stagionali: dal prugnolo del Casentino e della Valtiberina, ai tartufi freschi oltre alle consuete squisitezze alimentari dei produttori agricoli del territorio aretino.

Variegata anche l’offerta del settore caseario. Grazie alla nuova stagione primaverile ed alla disponibilità di foraggi freschi, si preannuncia particolarmente interessante con formaggi freschi, ricotte e robiole dal sapore particolarmente floreale compreso i pecorini a latte crudo semistagionati con sapori ed odori di fieno ed erba secca.

Con questa edizione torneranno le specialità della norcineria casentinese con prosciutti, finocchione ed i ricercati sambudelli freschi e stagionati.

“L’edizione del Mercatale” annuncia Lucio Gori di Confesercenti “rappresenta un’occasione di acquisto per le famiglie e per i visitatori. Gli stand garantiscono la genuinità dei prodotti per un mercato che si differenzia proprio per la peculiarità di valorizzare la merce a chilometro zero.

Gli espositori adotteranno tutte le misure di distanziamento sociale e le regole previste dalle linee guida del Governo e del Comune, per assicurare la sicurezza degli operatori e della clientela durante la fase 3 dell’emergenza Covid-19”.