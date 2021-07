San Donato, nuove donazioni a Emodialisi

Nuove donazioni al San Donato grazie al Calcit e alla disponibilità dei cittadini.Destinatario, in questi ultimi giorni, l’ emodialisi alla quale sono stati consegnati un letto attrezzato (famiglia Rosselli in ricordo di Fabrizio), tre televisori (famiglia Pancini in ricordo di Giuliana Teci) e 2 fonendoscopi (Luciana Mafucci in ricordo del marito Brunello Omizzolo).

Alla consegna, oltre ai donatori e al Presidente del Calcit, Giancarlo Sassoli, è intervenuto il Direttore di nefrologia e dialisi del San Donato, Paolo Conti.