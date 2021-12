San Giovanni V.no in festa con la “Choco Parade”

Il maltempo ha bloccato la prima esibizione, ma non fermerà la sfilata di mercoledì 22 dicembre. Tutto è pronto per la Choco Parade, il grande evento che si svolgerà per le strade di San Giovanni Valdarno a cura degli artisti di Accademia Creativa.

La parata, organizzata sotto la regia di Confcommercio Valdarno, il patrocinio del Comune, il sostegno di Duferco Energia e Banca del Valdarno, si muoverà tra piazza Cavour e Corso Italia e vedrà protagonisti attori e trampolieri sopra un’auto di cioccolata, che dalle ore 16 fino alle 19.30 riproporranno le scene più simpatiche del film di Tim Burton “La Fabbrica di Cioccolato”.

Lo spettacolo, in stile Art Nouveau, saprà coinvolgere i presenti con simpatici sketch e momenti di grande coinvolgimento col pubblico, grazie anche ad un accompagnamento musicale allegro e ricercato, dal sapore jazz e sempre nel rispetto delle norme di sicurezza anticovid.

Gli attori della Choco Parade, presentata per la prima volta a Perugia lo scorso ottobre in occasione di Eurochocolate 2021, non sono nuovi a San Giovanni Valdarno: l’Accademia Creativa, infatti, torna ad animare il centro storico dopo l’esperienza con le Bianche Presenze e il Cappellaio Matto, esibizioni molto apprezzate dal pubblico. L’evento del 10 dicembre sarà ripreso nel mese di gennaio, sempre dalle 16 alle 19.

“Lo shopping natalizio a San Giovanni Valdarno procede, nonostante che le notizie sull’andamento della pandemia non siano il massimo per regalare serenità. Ecco perché è importante ritrovare il giusto clima di festa con eventi come la nostra parata”, sottolinea il presidente della Confcommercio sangiovannese Paolo Mantovani. “Per quanto riguarda i regali, anche se forse spenderanno qualcosa meno del solito i sangiovannesi sono comunque propensi a farli: c’è chi punta sui prodotti tipici da mangiare insieme, chi su prodotti di bellezza e capi di vestiario. Molte le cose utili, sarà un Natale senza sprechi, ma con tanta voglia di calore. E si torna a passeggiare tra le vetrine dei negozi. Fondamentali saranno gli ultimi giorni per convincere anche i più restii ai regali a mettere comunque qualcosa sotto l’Albero per le persone più care”, dice la responsabile della delegazione Laura Cantini.