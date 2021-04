San Giovanni V.no: prolungata la sosta gratuita nei pomeriggi di venerdì e sabato in piazza della Libertà

Il tutto finché non entreranno in funzione i nuovi parcometri. Poi liberi i primi 15 minuti

Doveva terminare il 31 marzo la sosta gratuita il venerdì e il sabato pomeriggio, dalle 15 alle 19, in piazza della Libertà. L’Amministrazione di San Giovanni Valdarno ha invece deciso di prolungarla almeno finché non entreranno in funzione i nuovi parcometri che già sono stati installati in tutto il territorio comunale. Si tratta di dispositivi “intelligenti”, di ultima generazione, che faciliteranno il cittadino nell’utilizzo e nei pagamenti.

Quando i parcometri entreranno in funzione, come già stabilito per la gestione dei parcheggi a pagamento 2021 al 2030, saranno comunque gratis i primi 15 minuti di sosta in piazza della Libertà.

“In questi mesi di concreta difficoltà – spiega il sindaco Valentina Vadi – abbiamo cercato di rispondere alle esigenze dei cittadini e dei commercianti facilitando gli spostamenti nel centro storico e i posteggi nelle immediate vicinanze. E siamo felici che, fra poco, potremo contare su un sistema di parcheggi rinnovato e tecnologicamente avanzato, in grado di accogliere le esigenze della comunità, assicurare standard di sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, valorizzare gli spazi esistenti e il tessuto commerciale. Con l’attivazione dei nuovi parchimetri, con tecnologia avanzata e utilizzabili con carta di credito e app dedicate, sarà possibile, in piazza della Libertà, poter fruire di 15 minuti gratuiti all’inizio della sosta. Ci sembra, questo, un modo anche per venire incontro alle richieste delle associazioni di categoria del commercio e di supportare le attività commerciali che stanno attraversando un momento difficile”.