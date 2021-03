San Giovanni V.no: uno sportello per l’assistenza legale ai cittadini stranieri

Sarà aperto da domani, giovedì 18 marzo dalle ore 15 alle 17,30, il servizio che offrirà consulenza giuridica in materia di diritto dell’immigrazione prestando aiuto per pratiche relative ai permessi di soggiorno, cittadinanza, contratti di lavoro, di locazione e molto altro

Domani, giovedì 18 marzo, verrà aperto a San Giovanni Valdarno lo sportello di assistenza legale per stranieri, in collegamento con il Centro di ascolto per cittadini stranieri attivo ormai da diversi anni in Valdarno. Il nuovo servizio sarà disponibile tutti i giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17,30 una volta al Punto amico del Comune di San Giovanni Valdarno e una volta all’Urban Center del Comune di Montevarchi.

Due legali offriranno consulenza giuridica in materia di diritto dell’immigrazione, acquisizione di informazioni dagli uffici competenti in merito alle pratiche per permessi di soggiorno, cittadinanza, consulenza giuridica in materia civile (rapporti di lavoro, contratti di locazione, diritto di famiglia), consulenza giuridica in materia penale generale e non solo connessa con l’immigrazione.

Lo sportello è rivolto a tutti i cittadini di origine straniera che necessitano di una consulenza specifica ma anche agli Enti pubblici che abbiano bisogno di indicazioni per persone straniere da loro seguite. E’ possibile utilizzare il servizio richiedendo un appuntamento via email a [email protected] , telefonando al numero 3470334390 o rivolgendosi al Centro di Ascolto per Cittadini Stranieri del Valdarno nei comuni di Montevarchi (il sabato mattina all’Urban Center), San Giovanni Valdarno (il giovedì pomeriggio alla sede del servizio sociale) e Terranuova Bracciolini (il martedì pomeriggio alla sede del servizio sociale).

Lo sportello legale rientra all’interno di un progetto della Fondazione Giovanni Paolo II, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Betadue, finanziato dalla Fondazione Migrantes e con il parternariato della Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno.