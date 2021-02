San Valentino a Casa Bruschi: per tutta la settimana visite ad ingresso ridotto

Arezzo, 8 febbraio 2021 – In occasione della ricorrenza di San Valentino, la Fondazione Ivan Bruschi amministrata da UBI Banca propone a tutti gli innamorati ed anche a gruppi ristretti di amici un’offerta valida da martedì 9 a venerdì 12 febbraio: lo speciale ingresso “entri in due paga uno”. Un’opportunità preziosa per visitare sia le splendide sale della Casa Museo Bruschi che custodiscono l’eclettica collezione dell’illustre antiquario aretino, sia la mostra “L’Oriente in casa. Opere dalla collezione di Frederick Stibbert” che permette di conoscere e ammirare il gusto per l’orientalismo del noto collezionista anglo-fiorentino.

Oltre ad una costante sanificazione degli ambienti e al termoscanner installato all’ingresso, la Fondazione Ivan Bruschi mette a disposizione per tutti i visitatori, necessariamente accolti in gruppi ristretti, l’innovativo braccialetto elettronico che garantisce il corretto distanziamento.

Per prenotare un ingresso riservato, senza altri visitatori presenti, è sufficiente contattare il numero 0575 354126 o scrivere a [email protected]

Inoltre, domenica 14 febbraio sui profili Facebook, Instagram e Linkedin della Casa Museo Bruschi sarà promosso l’originale contest “San Valentino. VinciAMO una visita a due”: chi parteciperà rispondendo in modo corretto alla “challenge” in tema amoroso lanciata dalla Fondazione vincerà una visita a due esclusiva, con la possibilità di farsi scattare una foto sul suggestivo e unico panorama delle terrazze della Casa Museo.