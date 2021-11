Sansepolcro: centro vaccinale di nuovo attivo dal 1 dicembre

SANSEPOLCRO. Il Centro vaccinale al Foro Boario di Sansepolcro riaprirà il 1 dicembre e sarà operativo mattina e pomeriggio. La notizia della riapertura, già diffusa nei giorni scorsi con grande soddisfazione dell’amministrazione comunale, ha adesso una data. Per le prenotazioni, è necessario fare riferimento al portale della Regione.

L’amministrazione comunale di Sansepolcro fa appello ai cittadini affinché rispettino le regole circa l’uso della mascherina, il distanziamento e quelle igieniche e sottolinea il proprio impegno a collaborare con Asl e la Protezione Civile per predisporre nel modo più adeguato il Foro Boario.

Le indicazioni ministeriali per la terza dose allargano dal 1 dicembre la platea di riferimento a tutti i soggetti over 18, come richiamo dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione (dopo almeno 150 giorni, cioè 5 mesi).

“Ricordo che le vaccinazioni possono comunque essere fatte anche dai medici di Medicina Generale che ringrazio per il maggior carico di lavoro che stanno affrontando, nonostante i tanti pazienti – precisa l’assessore Mario Menichella – Per quanto riguarda il Distretto, invece, oggi è stato l’ultimo giorno per le vaccinazioni. Ogni lunedì mattina ne sono state effettuate circa 70, quindi una buona risposta, anche se qualche disagio per i cittadini non è mancato. Grazie quindi anche agli operatori del Distretto per il contributo dato”.

Si riporta infine la dichiarazione che il Commissario straordinario Figliuolo ha inviato alle pubbliche amministrazioni: “L’accelerazione della campagna di somministrazione dei cicli primari e dei richiami consentirà di ridurre ulteriormente il numero di soggetti non vaccinati e di mantenere un’elevata protezione individuale nei soggetti già vaccinati con il ciclo primario, mitigando così la recrudescenza epidemica, lo sviluppo di ulteriori forme gravi di malattia e di decessi da Covid 19”.