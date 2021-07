Sansepolcro, grande successo per il Summer Camp della Scuola Calcio

Grande soddisfazione in casa Sansepolcro per il successo riscosso dal Summer Camp 2021, conclusosi ufficialmente venerdì 16 luglio. Organizzato dallo staff della Scuola Calcio, il progetto ha visto 40 ragazzi e ragazze prendere parte ad un’avventura di circa un mese tra allenamenti sul rettangolo di gioco e attività all’aperto di vario genere.

Un importante segnale di ripresa, con tanti giovanissimi sportivi di età compresa tra i 7 e i 13 anni che per quattro settimane hanno condiviso la passione per il calcio e non solo. All’interno dello Stadio Comunale Buitoni, che la società ha messo a disposizione del campus, i partecipanti hanno ricevuto anche la visita di mister Davide Mezzanotti e di altri protagonisti del Borgo. Le attività sono state coordinate dai responsabili della Scuola Calcio bianconera, Lorenzo Burzigotti e Daniele Pedrelli, assieme agli istruttori Luca Pastorello e Fabio Marzo.

Lo stesso Burzigotti stila un bilancio dell’edizione 2021: “Dopo un periodo molto difficile e di chiusura forzata, vedere questi giovanissimi calciatori tornare a correre dietro un pallone è stata una soddisfazione immensa. Ci ha fatto piacere far vivere loro le emozioni del Buitoni, e per questo siamo grati alla società per averci concesso l’uso dello stadio fino all’ultimo giorno. Un appuntamento importante anche nell’ottica della ripresa delle attività in vista della prossima stagione, per la quale ci stiamo già preparando.”

Burzigotti fa quindi il punto sulle varie attività svolte durante le settimane del Summer Camp: “Le lezioni si sono tenute tutti i lunedì, mercoledì e venerdì. Inizio allenamenti alle 9, con sosta alle 10:45 per uno snack a base di frutta, poi di nuovo in campo fino a mezzogiorno, doccia e alle 12:30 pronti per il pranzo allo stand dello stadio, seguito da varie attività ricreative. Abbiamo sempre posto attenzione anche all’alimentazione dei ragazzi in questa stagione calda, quasi come si fosse trattato di un vero ritiro. Il martedì era invece la giornata dedicata alle escursioni alla scoperta delle bellezze naturali delle nostre zone, con tanto di appoggio presto strutture e ristoranti locali per i pasti. Il giovedì, infine, giornata in piscina presso l’Aquapark Pincardini che ringraziamo per la disponibilità.”

“Siamo contentissimi perché è andato tutto molto bene, tanto che ci sono arrivate dai genitori numerose richieste per proseguire le attività anche nelle prossime settimane – conclude Burzigotti – Per questo assieme ai miei colleghi, ci organizzeremo con largo per proporre un nuovo campus ancora più ricco di servizi e intrattenimenti. Ora però anche per noi istruttori è arrivato il momento di pensare alla stagione in arrivo, pronti per ricominciare con entusiasmo.”