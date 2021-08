Sansepolcro, rinnovo del Consiglio Direttivo e delle cariche sociali

Giovedì 26 agosto si è svolto il Consiglio direttivo per il rinnovo delle cariche sociali della società Vivi Altotevere Sansepolcro. La riunione ha visto la conferma di Giorgio Lacrimini alla carica di presidente. L’assemblea ha quindi formalizzato la nomina dei due nuovi vicepresidenti, che saranno gli imprenditori Marcello Brizzi e Giuliano Testerini.

Per quest’ultimo si prospetta un ritorno in bianconero nelle vesti di dirigente, dopo un importante trascorso sul rettangolo di gioco. Un ritorno anche per lo stesso Brizzi, che aveva già ricoperto la carica di vicepresidente fino al 2018. Confermato infine Giovanni Guerri nel ruolo di direttore generale della società.



Per quanto riguarda gli sponsor sulla maglia bianconera per la stagione 2021-22, oltre alla partnership con Nuovarredo presentata martedì scorso, è ufficiale il ritorno del logo della ditta Giorni Ferro, partner storico del Borgo. Presente sulle divise anche Piccini Paolo Spa, che continuerà nella sua attività di supporto alla società, e in particolare al settore giovanile.

In attesa dell’inizio del campionato, ancora una volta si conferma la sinergia tra il Sansepolcro e le principali realtà imprenditoriali del territorio.