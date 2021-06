“Saracino di Peneto”, sabato 3 luglio l’edizione in memoria di Faliero Papini

Non sarà un’edizione come tutte le altre quella in programma sabato 3 luglio alle scuderie bianco verdi di Porta Sant’Andrea. Il 14esimo appuntamento con il “Saracino di Peneto”, infatti, è in memoria di Faliero Papini, Rettore Onorario da poco scomparso.

Anche per questo sarà una sfida ricca di emozioni quella che vedrà protagonisti i giostratori Enrico Vedovini, Tommaso Marmorini, Saverio Montini, Matteo Bruni, Leonardo Tavanti e Riccardo Romani, che si contenderanno la targa in ricordo di una delle figure più importanti della storia di Sant’Andrea nonché artefice della realizzazione delle Scuderie di Peneto nel 2004.

Il programma della serata prevede alle ore 18.45 la sfilata dei giovani bianco verdi, con “ingresso in Piazza” scandito dai tamburini guidati da Emanuele Nocentini, e subito dopo, alle ore 19.00, avrà inizio la simulazione di Giostra dopo aver rispettato un minuto di silenzio in ricordo del Rettore Onorario Papini.

Terminato il Saracino di Peneto si potrà cenare in scuderia con un menù a base di tagliatelle al sugo, grigliata, contorno, acqua vino e caffè al prezzo di € 15 per gli adulti, € 10 per i ragazzi (7 – 12 anni) e sarà gratis per i bambini sotto i 6 anni.

Per garantire le necessarie misure di contenimento (igiene e distanziamento sociale) sarà obbligatorio prenotare al 366 3867800. Alla cena in scuderia potranno partecipare solamente i soci del Quartiere.

Durante la cena il compianto Cavalier Faliero Papini sarà ricordato con interventi e aneddoti sul suo indimenticabile trascorso a Sant’Andrea.