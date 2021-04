Sasssoli: “è difficile capire perché persone fragili, essendo malati oncologici, dovranno prenotarsi per fasce di età”

Informazioni e direttive per la vaccinazione di tutti i pazienti fragili:

“Ci risulta veramente difficile capire perché alcune persone benchè sicuramente fragili in quanto malati oncologici dovranno prenotarsi per fasce di età.

Paradossale addirittura la differenzazione tra i pazienti oncologici in trattamento chemioterapico da quelli in trattamento radioterapico; tutto questo secondo le raccomandazioni ministeriali.

I pazienti oncologici insieme a tutti gli altri definiti fragili, in qualsiasi condizioni si trovino, vivono sempre una situazione di preoccupazione ed il Covid ha contribuito ad aggiungerne delle altre .

Pensiamo che a tutti i malati fragili debba essere data sempre la massima attenzione ed in questo periodo di pandemia anche questo aspetto ne ha risentito.

Le terapie oncologiche lasciano tracce psicologiche che condizionano la vita dei pazienti, riteniamo quindi le “raccomandazioni ministeriali” che prevedono differenzazioni tra malati fragili veramente ingiuste . Non aver previsto di inserirli almeno in un percorso alternativo agevolato ( che poteva essere comprensibile ) ma addirittura facendoli prenotare nelle fasce di età, pensando che malati di 60..50..40 anni dovranno aspettare il loro turno che ad oggi appare molto lontano ci sembra anche molto grave!

Ci auguriamo che questa situazione venga rivista utilizzando soprattutto il buonsenso apportando con urgenza le necessarie correzioni !

Giancarlo Sassoli

Presidente Calcit