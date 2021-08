Scalata al Castello di Arezzo doppietta Keniana – FOTO

Lo spettacolo e l’agonismo erano annunciati e cosi è stato nella 48^ Scalata al Castello di Arezzo organizzata dall’UP Policiano Arezzo Atletica con il perfetto supporto della Polizia Municipale di Arezzo. Prima parte di gare con il settore Amatori sui 10 km (3 giri) con i successi del modenese Tommaso Manfredini e della riminese Federica Moroni, poi le gare giovanili e quando il buio era sceso sulla città aretina si sono disputate le due gare Internazionali sui 5 km per le donne e i 10 km per gli uomini.

Lo spettacolo ma soprattutto l’agonismo non è mancato, poi la chicca di un commento in coppia con un ottimo esperto di atletica e di corsa come Stefano Baldini, graditissimo ospite della serata, cosi spettacolo e agonismo derivato dal gran finale delle due gare entrambe risoltesi con una volata a due hanno saputo galvanizzare e divertire in numeroso pubblico presente ai lati delle due gare in circuito. Nella femminile avvio tranquillo poi giro dopo giro il gruppo si è assottigliato, a tre giri dalla conclusione a provato a riportarsi sotto per il terzo posto la nostra Rebecca Lonedo, aggancio non riuscito con la keniana Brigid Kabergei, mentre davanti si sono giocate il successo con una lunga volata la Gitonga e la Lucy Muli che dobbiamo dire ha condotto a lungo la gara e quindi meritato il successo contro la sua connazionale che era più favorita in base al suo curriculum. Gara che ha portato il record del percorso con un 15’34” della Muli rispetto al 15’35 del 2019 della etiope Tola, personale e miglior prestazione italiana dell’anno per Rebecca Lonedo con 16’32”, preced. 16’52” di Ludovica Cavalli.

Nella gara maschile spettacolo sin dall’avvio con i nostri Chiappinelli, Riva, Nekagenet Crippa, Salami, Quazzola, Ouhda, Zoghlami e il rientrante Daniele Meucci da oltre un anno assente dalle competizioni, il gruppo giro dopo giro è andato ad assottigliarsi, dei nostri i primi a perdere contatto sono stati Salami , Ouhda, poi anche Meucci che per due giri aveva condotto lui le operazioni. A cinque giri dalla conclusione nel gruppetto di testa con Chelimo, Mburugu, Mwangi e Ntakarutimana molto bene i nostri azzurri Pietro Riva e Yohanes Chiappinelli, ultimi due giri con il terzetto Riva, Mburugu e Chelimo.

A metà dell’ultimo giro in prossimità di piazza S.Agostino a circa 300 metri Chelimo aumentava il ritmo e a perdere contatto il nostro Riva ma non Mburugu, cosi nel rettilineo finale Oscar Chelimo doveva tirare fuori tutta la sua classe per avere ragione di James Mburugu atleta del team Run2gether già vincitore ad Arezzo della Maratonina nel 2017. Proprio la gara sui 21 km da il suo appuntamento il prossimo 26 Settembre quindi anticipata di un mese e valevole anche per il Campionato Italiano individuale settore Master . Ordine d’arrivo 5 Km donne: 1^ Muli (Ken) 15’34”, 2^ Gitonga (Ken) 15’36”, 3^ Kabergei (Ken) 16’22”, 4^ Lonedo (Atl. Vicentina) 16’32”, 5^ Mukandanga (Rwa) 16’54”, 6^ Aramisi (Ken) 17’03”, 7^ Fascetti (Fiamme Gialle G.Simoni) 17’08”, 8^ Nestola (Calcestruzzi Corradini) 17’15”, 9^ Santini (Atl. Amatori Osimo) 17’20”, 10^ Nimbona (Bdi) 17’23”.

Ordine d’arrivo 10 Km uomini: 1° Chelimo (Ken) 28’06”, 2° Mburugu (Ken) 28’07”, 3° Riva (FF.OO Pd) 28’12”, 4° Chiappinelli (C.S. Carabinieri) 28’21”, 5° Ntakarutimana (Bdi) 28’25”, 6° Mwangi (Ken) 28’30”, 7° Zoghlami (C.S. Aeronautica) 28’43”, 8° Meucci (C.S. Esercito) 28’46”, 9° Quazzola (Atl. Casone Noceto) 28’46”, 10° Njeru (Ken) 29’12”, 11° Salami (C.S. Esercito) 29’21”, 12° Ouhda (Atl. Casone Noceto) 29’30”, 13° Irabaruta (Bdi) 29’31”, 14° N.Crippa (C.S. Esercito) 29’39”, 15° Amaniel (Forum Sport Center) 29’58”.