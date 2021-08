Scalata al Castello di Arezzo: tutto pronto per giovedì 19 agosto

AREZZO. Tutto pronto ad Arezzo per la 48^ Scalata al Castello in programma nella serata di giovedì 19 Agosto, curata dall’UP Policiano Arezzo Atletica con l’abituale regia della famiglia Sinatti.

Confermate tutte le presenze dei big italiani guidati da Daniele Meucci al rientro agonistico dopo quasi un anno di assenze dalle gara; con lui anche Nekagenet Crippa, splendido protagonista nella recente corsa di Castelbuono. Si attendono buone cose anche da Pietro Riva, quest’anno campione italiano dei 5000 mt e allenato da Stefano Baldini; poi Osama Zoghlami, reduce dai 3000 Siepi dei G.O.; Yohanes Chiappinelli, bronzo europeo nei 3000 Siepi nel 2018; Marco Salami con doppia veste di atleta-allenatore; Ahmed Ouhda.

Da seguire anche Italo Quazzola, i giovani Ademe Cuneo e Freedom Amaniel; in gara anche una giovane pattuglia di giovani seguiti e allenati da Stefano Baldini che sarà presente alla gara unitamente ad altri ex campioni e azzurri quali Daniele Caimmi e Luciano Di Pardo.

In campo maschile spicca su tutti l’ugandese Oscar Chelimo, reduce dalla finale sui 5000 mt di Tokyo, ma sulla carta, con credenziali che lo pongono favorito per il successo finale, con lui un altro reduce dai G.O. nella maratona, ovvero Olivier Irabaruta, che completa il cast degli stranieri keniani di assoluto valore come Paul Tiongik, Joel Mwangi, James Mburugu, Simon Kipngetich (Uga), e tanti altri da rendere la gara in circuito (12 giri) molto elettrizzante e di grande valore.

Tra le donne assente purtroppo Elena Romagnolo. Favori del pronostico tutti per la keniana Purity Gitonga, che sui 3000 e 5000 mt in pista vanta tempi al di fuori della portata delle nostre ragazze e della altre africane, anche se le nostre azzurre sapranno certamente farsi valere (come Rebecca Lonedo, Sara Nestola, Sveva Fascetti, Simona Santini e Ilari Azzurra). Tra le straniere da seguire la Mukandanga, Nimbona, Muli, Jerotich Aramisi e Kabergei, con la Gitonga che dovrà sicuramente sudarsi il successo.

Alle 21.30 partirà la gara delle donne, mentre alle 22.00 quella gli uomini, il tutto anticipato dalle gare Amatoriali e giovanili, con inizio alle ore 20.00.

LISTA TOP RUNNER SCALATA AL CASTELLO di AREZZO

DONNE 5 km Ore 21,30 6 giri

Pett. Cognome Nome 2° Cognome anno Naz. Società P.B. 5 Km Str.

1 GITONGA PURITY KAJUJU 1996 KEN RUN2GETHER

2 LONEDO REBECCA 1996 ITA ATL. VICENTINA

3 MUKANDANGA CLEMENTINE 1985 RWA ATL. VIRTUS LUCCA

4 JEROTICH LENAH 1988 KEN ATLETICA 2005

5 NIMBONA ELVANIE 1998 BDI CAIVANO RUNNERS

6 NESTOLA SARA 2001 ITA CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELSIOR

7 ARAMISI SUSAN CHEMBAI 1999 KEN ORECCHIELLA GARFAGNANA

8 MULI LUCY MAWIA 1998 KEN KENIA

9 KABERGEI BRIGID JELIMO 1997 KEN ILOVERUN ATHLETIC TERNI

10 RUFFINI GIULIA 1998 ITA FIAMME GIALLE G. SIMONI

11 FASCETTI SVEVA 1994 ITA FIAMME GIALLE G. SIMONI

12 FERRETTI CATERINA 1999 ITA TOSCANA ATLETICA EMPOLI NISSAN

13 SANTINI SIMONA 1980 ITA ATL. AMAT. OSIMO

14 AZZURRA ILARY 1998 ITA ATL. AMAT.OSIMO

15 THOMPSON JANE BETHANY 1980 GBR CIRCOLO MINERVA ASD

UOMINI 10 km Ore 22,00 12 giri P.B. 10 Km Str

1 MEUCCI DANIELE 1985 ITA C.S. ESERCITO

2 CHELIMO OSCAR 2001 UGA UGANDA

3 CRIPPA NEKAGENET 1994 ITA C.S. ESERCITO

4 RIVA PIETRO 1997 ITA G.S. FIAMME ORO PADOVA

5 ZOGHLAMI OSAMA 1994 ITA C.S. AERONAUTICA MILITARE

6 OUHDA AHMED 1997 ITA ATL. CASONE NOCETO

7 CHIAPPINELLI YOHANES 1997 ITA C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA

8 IRABARUTA OLIVIER 1990 BUR U.S. QUERCIA TRENTINGRANA

9 MBURUGU JAMES MURITHI 1989 KEN RUN2GETHER

10 SALAMI MARCO NAJIBE 1985 ITA C.S. ESERCITO

12 KIPNGETICH SIMON RUGUT 1984 UGA TOSCANA ATLETICA FUTURA

13 QUAZZOLA ITALO 1994 ITA ATL. CASONE NOCETO

14 TIONGIK PAUL 1990 KEN KENIA

15 MWANGI JOEL MAINA 1985 KEN DINAMO SPORT

16 NJERU PETER MWANIKI 1997 KEN KENIA

17 NTAKARUTIMANA EGIDE 1997 BDI BURUNDI

18 TAYE DAMTE KUASHU 1987 ETH ATLETICA SAN BIAGIO

19 LEKURAA MOSES 1999 KEN ATL. POTENZA PICENA

20 CARRERA FRANCESCO 1990 ITA ATL. CASONE NOCETO

21 CUNEO ADEME 1998 ITA ATL. CENTO TORRI PAVIA

22 AMANIEL FREEDOM 1996 ITA FORUM SPORT CENTER SSD SRL

23 KOECH JOASH KIPRUTO 1984 KEN G.P. PARCO ALPI APUANE

24 GRAVANTE GIUSEPPE 2001 ITA CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELSIOR

25 RONDONI FEDERICO 2002 ITA CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELSIOR

26 LUSUARDI FABIO 2001 ITA CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELSIOR

28 KISORIO HOSEA KIMELI 1990 KEN ATL. VIRTUS CR LUCCA

29 BARBA MATTEO 2001 ITA FIAMME GIALLE G. SIMONI

30 FADDA EMANUELE 1989 ITA G.P. PARCO ALPI APUANE

31 GRILLO GIANFILIPPO 1987 ITA ILOVERUN ATHLETIC TERNI