Scontro auto-moto, due giovani di 16 e 17anni in codice giallo alla Gruccia

A Montevarchi, alle ore 18,35, in via Pacinotti si è verificato uno scontro tra auto e moto.

Sono intervenuti sul posto un’ambulanza alfa 2, due BLSD assieme ai Vigili del Fuoco per i rilievi è intervenuta la polizia di Montevarchi.

I due ragazzi della moto di 17 e 16 anni sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale La Gruccia in codice giallo.