Screening di massa, 3500 prenotazioni già effettuate

SANSEPOLCRO – Si è svolto questa mattina un sopralluogo al parcheggio del Palazzetto dello sport di Sansepolcro in vista dell’inizio dello screening di massa.

Lo screening “Territori sicuri” prenderà il via martedì prossimo ed è un’opportunità importante, che viene concessa ad un numero limitato di Comuni, cioè quelli che presentano situazioni più complicate, vuoi per numero di casi, per la presenza di varianti o per un contesto geografico che può rappresentare un rischio.

Sansepolcro può avvalersi di questa opportunità: tamponi gratuiti, risposta veloce, possibilità di definire l’evoluzione della pandemia, possibilità di far emergere gli asintomatici, mettendo in sicurezza le loro famiglie e i loro amici. Tutto questo dovrebbe bastare per spingere tutta la popolazione di Sansepolcro ad aderire. Più è alto il numero delle adesioni, più sarà efficace il risultato finale. Per il momento è stata raggiunta già quota 3500 prenotazioni.

L’invito a tutti è di partecipare, prenotando al link https://territorisicuri.sanita.toscana.it. Per il giorno di martedì si può prenotare fino alla mezzanotte di stasera: c’è ancora qualche posto.

Novità dell’ultima ora: chi lavora a Sansepolcro e risiede in Toscana può fare il tampone, seguendo la stessa procedura degli altri. “Siamo sicuri che la nostra comunità risponderà nel modo migliore a questa iniziativa perchè è per il nostro bene” conclude il sindaco Cornioli.