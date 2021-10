Scuola Basket Arezzo: quattro squadre giovanili verso il debutto in campionato

AREZZO. Conto alla rovescia per il ritorno in campo delle squadre giovanili della Scuola Basket Arezzo impegnate nei campionati regionali. L’Under19 Tecnoil, l’Under16 Chimet, l’Under 15 Galvar e l’Under14 sono le quattro formazioni della società aretina che, nei prossimi fine settimana, potranno vivere le emozioni del ritorno in campo e del debutto in una stagione in cui saranno opposte ad avversarie di tutta la Toscana.

I primi a rompere il ghiaccio saranno i giovanissimi cestisti del 2008 dell’Under14 che, allenati dall’esperienza del responsabile tecnico della Sba Umberto Vezzosi in collaborazione con Marco Tavanti, giocheranno il campionato Elite che prenderà il via dall’anticipo di venerdì 29 ottobre in trasferta sul campo dell’ABC Castelfiorentino. La competizione si svilupperà fino al 10 aprile attraverso ventidue giornate in cui gli aretini sfideranno avversarie dal Valdarno e dalle provincie di Firenze e di Siena, con le migliori che guadagneranno l’accesso alla seconda fase per l’assegnazione del titolo regionale.

Dovrà attendere un’ulteriore settimana l’Under19 Tecnoil guidata da Eric Maccanti che esordirà alle 15.00 di domenica 7 novembre nel campionato Silver tra le mura amiche del palasport Estra “Mario d’Agata” con i fiorentini dell’Us Affrico: per i cestisti di questa formazione sarà una stagione particolarmente significativa perché molti di loro termineranno il loro percorso nel settore giovanile prima del salto nelle categorie seniores. Il campionato Silver vedrà impegnata anche l’Under15 Galvar di Maccanti che è stata inserita in un mini-girone da sei squadre che verrà aperto domenica 14 novembre contro la Synergy Valdarno a San Giovanni Valdarno, ma nello stesso giorno è attesa anche la partenza del campionato Elite dell’Under16 Chimet che fa affidamento su un promettente gruppo di cestiti del 2006 allenati da Mirko Pasquinuzzi e che, nel primo turno, vivrà il derby con la Dukes Sansepolcro.

Queste competizioni si sommano ai campionati seniores che vedono la Amen Sba impegnata su un doppio fronte in serie C Gold e in serie D, e ai massimi campionati nazionali di Eccellenza in cui sono presenti la Under19 Rosini e la Under15 Rosini, con la società aretina che entrerà dunque nel vivo di una stagione in cui sarà impegnata in tutte le diverse categorie della pallacanestro maschile. A completare l’attività della Sba, infine, sono il settore di avviamento del minibasket Nova Verta e il progetto di basket integrato per ragazzi con disabilità sostenuto da Bm Centro Tecnico. «Rivolgiamo un grande “in bocca al lupo” ai nostri ragazzi – commenta il presidente Mauro Castelli. – Dopo diciannove mesi di incertezze e sospensioni delle attività, infatti, finalmente i nostri cestisti in queste settimane stanno godendo della gioia e delle emozioni di tornare a disputare veri e propri campionati dove, con il supporto dei tecnici della Sba, potranno vivere una costruttiva crescita sportiva e umana».