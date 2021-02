Scuole comunali amianto free: la soddisfazione dell’assessore Alessandro Casi

“Chiudiamo definitivamente il ‘capitolo amianto’. E lo faremo alla fine del periodo scolastico per evitare problemi agli alunni vista la delicatezza del materiale che andiamo a toccare. Voglio comunque tranquillizzare: l’amianto è attualmente incapsulato nell’attesa di questa sua definitiva rimozione e dunque già ora non costituisce pericolo”.

Commenta così l’assessore Alessandro Casi la delibera di giunta che prevede opere di bonifica alle due scuole Fonterosa, per 133.000 euro, e Peter Pan, per 130.000 euro. Riguardo alla prima, una materna, il progetto prevede la totale bonifica del sottotetto e la realizzazione di un nuovo controsoffitto mentre per quando riguarda il nido Peter Pan di San Leo allo smaltimento dell’amianto seguirà una nuova copertura in pannelli di alluminio.

“Restavano solo questi due plessi – rileva Casi – e finalmente vi interveniamo. Adesso possiamo dire che le scuole comunali sono ‘amianto free’ e questo rappresenta un grande risultato che mette in condizione di sicurezza anche ‘psicologica’ famiglie, operatori e piccoli alunni. Approfittiamo inoltre della bonifica estiva per mettere mano anche all’estetica di questi edifici, ritinteggiando alcuni ambienti dove si rilevi tale necessità, e alla loro ‘tenuta’ termica con adeguata coibentazione”.