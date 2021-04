Scuole sicure: screening per i ragazzi della primaria e di prima media  gratuiti

“Tornare a scuola in sicurezza adesso è ancora più importante. In attesa della vaccinazione di massa dobbiamo procedere con attenzione. L’iniziativa va nella direzione di un maggiore controllo della diffusione del virus partendo dai più piccoli. Ragazzi sicuri, famiglie sicure”. Con queste parole il Sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli annuncia una nuova campagna di screening della popolazione scolastica del comune dalla Primaria fino alla prima classe della secondaria di primo grado.

Si tratta di una campagna completamente gratuita per le famiglie e libera, ovvero senza prenotazione.

I tamponi di controllo anti covid19 verranno effettuati da personale specializzato all’interno della tenda tamponi che si trova a Bibbiena in via Rosa Luxemburg (di fronte alla caserma dei Vigili del Fuoco, zona Tennis) Lunedì 5 aprile 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 e martedì 6 aprile dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

I genitori possono accompagnare liberamente i propri figli senza prenotazione anticipata, scegliendo un orario consono alle loro esigenze e senza uscire dall’auto.

La modalità in cui saranno effettuati sarà quella del drive through in cui è possibile eseguire dalla propria auto i tamponi naso-oro-faringei.

Il Sindaco conclude: “E’ importante poter controllare la nostra popolazione scolastica, come abbiamo cercato di fare fino ad oggi, innanzitutto per garantire un diritto, quello dei più piccoli, alla scuola in presenza, ma anche per dare maggiore sicurezza alle famiglie e al personale scolastico. Adesso la luce in fondo al tunnel la vediamo davvero. Spero pertanto in una grande partecipazione delle famiglie che ringrazio fin da ora per il senso di responsabilità dimostrato da un anno ad oggi”.