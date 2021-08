Seduta mattutina per il Cavallino che poco prima delle 10 è sceso sul campo Lebole per proseguire la preparazione precampionato. Un allenamento che, nonostante il gran caldo, ha visto gli amaranto lavorare con intensità sulla parte atletica su esercitazioni tecniche e tattiche su campo ridotto. Rispetto al programma pubblicato nei giorni scorsi è stato deciso di annullare la seduta pomeridiana delle 17.

La prima squadra si radunerà quindi domattina in viale Gramsci. In calendario a partire dalle 10 ci sarà un allenamento e una partitella in famiglia all’interno del ‘Città di Arezzo’. Sarà possibile seguire l’allenamento dalla tribuna del Comunale per i tifosi provvisti di ‘Green pass‘. Al termine della seduta di lavoro giocatori e staff tecnico potranno beneficiare di tre giorni liberi in occasione del Ferragosto.

La ripresa degli allenamenti è in calendario martedì 17 agosto con una seduta pomeridiana.