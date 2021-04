Seggi elettorali: al via il trasferimento dalle scuole. Le elezioni non bloccheranno più le lezioni

“Un intero anno e quattro step per portare a compimento un impegno preso a settembre del 2020: quello di spostare 84 sezioni elettorali fuori da 28 plessi scolastici della città di Arezzo”. Così annunciano il sindaco Alessandro Ghinelli e il vicesindaco Lucia Tanti, che proseguono: “ad Arezzo ci sono 97 sezioni elettorali in 37 sedi, di queste 97 sezioni 84 sono distribuite in 28 istituti scolastici.

Entro il 2023 queste 84 saranno spostate in edifici non scolastici così che le elezioni non interferiscano più con le lezioni. Gli spostamenti saranno in quattro momenti: aprile e ottobre 2021 e aprile e ottobre 2022. La Giunta ha approvato il primo step spostando già molte importanti sezioni: la sezione 58 passa dalla scuola elementare di Pratantico al centro sportivo di Prantantico; la sezione 84 passa dalla scuola elementare di Palazzo del Pero al centro di aggregazione sociale Valcerfone a Palazzo del Pero; le sezioni 59 e 60 passano dalla scuola elementare di Indicatore al campo sportivo di Indicatore; le sezioni 61 e 88 passano dalla scuola elementare San Giuliano al centro di aggregazione sociale di Ruscello; le sezioni 6, 7, 8, 9 passano dalla scuola elementare Gamurrini ai locali comunali di piazza Amintore Fanfani dove si tiene il corso di laurea di Giurisprudenza.

Si tratta di un grande sforzo organizzativo e operativo che ha impegnato e impegnerà ancora gli uffici, dall’ufficio elettorale alla manutenzione passando per il patrimonio, che ringraziamo per il grande lavoro fatto. Per noi la scuola è tema strategico e lo dimostriamo con i fatti. A settembre 2020 questa operazione non era possibile per i tempi stretti, ma prendemmo l’impegno che ad Arezzo le scuole sarebbero state liberate dai seggi elettorali, operazione difficile e complessa, che oggi prende corpo e che porteremo a compimento entro il 2023”.