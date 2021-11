Serie C Basket, l’Amen torna in campo in trasferta a Pontassieve

Tutte le squadre amaranto in campo in questo lungo turno di campionato

Dopo il turno di riposo per il rinvio dell’ultima gara contro la Legnaia Firenze, torna sul parquet l’Amen Scuola Basket Arezzo che Sabato affronterà fuori casa il Basket Valdisieve. I fiorentini viaggiano con il morale alle stelle grazie ai due successi consecutivi contro Quarrata e Prato maturati negli ultimi due turni, confermando le proprie qualità di squadra molto coesa e determinata.

Un gruppo che si conosce a memoria guidato in panchina da un coach esperto come Pescioli. Per l’Amen questa sfida sarà l’inizio di una serie di sei partite in meno di un mese che il quintetto di coach Evangelisti si troverà ad affrontare prima della sosta natalizia. L’obiettivo è quello di cercare di iniziare con il piede giusto, per questo servirà una prestazione senza sbavature da mettere su un parquet dove anche la capolista Montecatini ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per portare a casa i due punti. La palla a due di Valdisieve-Amen Arezzo sarà alzata alle ore 18.30 dai Sigg. Zanzarella di Siena ed Agnorelli di Poggbonsi.

Trasferta anche per la Serie D di coach Pasquinuzzi, l’Amen giocherà a Firenze contro la capolista Bianco Blu Affrico con il chiaro intento di lasciarsi alle spalle il periodo poco redditizio delle ultime uscite. La gara è in programma Sabato alle 21.15.

Per quanto riguarda il settore giovanile tutte in trasferta le formazioni amaranto, inizierà Sabato alle 16 l’Under 14 Elite di Coach Vezzosi contro il Firenze 2. Domenica mattina la Tecnoil Under 19 Silver affronterà il Terranuova, nel pomeriggio alle 15 a Figline giocherà la Chimet Under 16 Silver, mentre alle 16 sarà il turno della Rosini Impianti Under 15 Eccellenza sul campo del Cus Firenze.

A chiudere gli impegni del vivaio SBA gli impegni infrasettimanali del Lunedi sera della Rosini Impianti Under 19 Eccellenza a Siena contro la Virtus con inizio alle ore 20.30, del Martedi con la gara casalinga della Galv-Ar Under 15 Silver contro CMB Valdarno alle ore 17.45 e Mercoledi con l’Under 13 Silver che attende la Fides Montevarchi alle 18.15.

Primo uscita ufficiale anche per il Minibasket Nova Verta SBA con gli Esordienti che si confronteranno Sabato alle 17 con il Valdambra Valdarno Sporting.