Serie D: Colle Val d’Elsa si impone al Palasport Estra con l’Amen SBA

Reduci dalla sconfitta di Sansepolcro gli amaranto guidati da coach Pasquinuzzi soffrono la partenza decisa degli ospiti che si presentano ad Arezzo mettendo a referto tre triple nei primi dieci minuti di gioco. Dopo il 18-26 del primo quarto i senesi continuano a punire la difesa SBA arrivando a quota 38 punti realizzati già al 15’.

L’Amen però con il passare dei minuti comincia a macinare gioco, aumentando l’intensità difensiva e recuperando qualche pallone che purtroppo però non viene convertito a canestro. All’intervallo lungo gli ospiti sono avanti 40-26. Al rientro in campo l’esperienza e la profondità del roster a disposizione di Franceschini frenano i tentativi della SBA di rimontare, la vena realizzativa di Cresti porta l’Amen fino al -10 poi però Colle riconquista il +14 al 30’ (62-48, chiudendo un frizzante parziale chiuso dalle due squadre sul 22 pari.

Nell’ultimo quarto gli amaranto mettono tutte le energie per cercare di recuperare lo svantaggio arrivando anche al -8 e tenendo i senesi a soli 6 punti realizzati in 10’, però alcune imprecisioni ed una percentuale dalla lunetta balbettante nei momenti clou non hanno permesso di alla SBA di portarsi ad un paio di possessi di distanza dagli avversari. Una tripla sulla sirena del 2003 Cresti, top scorer dell’Amen con 25 punti realizzati con il 71% di realizzazione dal campo, ha fissato alla fine il punteggio sul 68 a 61 in favore di Colle.

Dopo questa partita l’Amen effettuerà il turno di riposo e tornerà sul parquet amico del Palasport Estra Domenica 18 Aprile alle ore 18.30 contro la Polisportiva Galli.

Amen Basket Aretina-Grafiche Valdelsa Colle Basket 61-68

Parziali: 18-26; 26-40; 48-62

Amen: Balsimini 11, Andreani 5, Bichi, Cacioli L. 2, Di Nuzzo 4, Miotti 2, Cacioli G. 2, Lanucci ne, Provenzal 9, Cresti 25, Liberto ne, Bianchi 1. All. Pasquinuzzi

Grafiche Valdelsa: Del Cucina 12, Ceccatelli M., De Giuli 10, Peruzzi A. 10, Capaccio 13, Cucini 5, Ceccatelli A. 4, Peruzzi V. 2, De Sanctis 4, Nisticò 2. All. Franceschini

Bella partita al Palasport Estra tra Amen SBA e Colle Basket nella seconda giornata del campionato di Serie D.