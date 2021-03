Serie D: Sansepolcro amara per l’Amen SBA

Nella prima giornata del campionato di Serie D Regionale l’Amen SBA è stata sconfitta dall’Utensileria Online Sansepolcro in trasferta per 67 a 55. Inizio in salita per i colori amaranto che subisconola determinata partenza avversaria di uno scatenato Zanchi. Minuto dopo minuto i ragazzi di coach Pasquinuzzi si sbloccano e riescono a ricucire lo strappo, all’intervallo lungo la partita torna sui piani dell’equilibrio grazie ad una maggiore intensità messa in campo dal quintetto SBA.

Nella ripresa i padroni di casa hanno il merito di tenere sempre la testa avanti non permettendo mai il sorpasso all’Amen, nel finale punto a punto Sansepolcro sfrutta l’esperienza dei propri giocatori e porta a casa il successo con 12 punti di scarto (67-55). Peccato per le palle perse negli ultimi due minuti che non hanno permesso alla SBA di lottare fino all’ultimo secondo una gara comunque equilibrata dove il -12 finale penalizza oltremisura gli amaranto che dovranno fare rapidamente tesoro degli errori commessi.

Le parole di coach Pasquinuzzi a fine gara: “Sansepolcro è stata brava a partire bene mettendoci subito in difficoltà con un parziale di 15-3. Abbiamo pagato la nostra inesperienza e l’approccio al nuovo campionato. Poi siamo stati bravi a rientrare nel secondo quarto fino al punto a punto ricucendo lo strappo degli avversari. C’è mancata un po di furbizia e anche un po’ di esperienza nei momenti chiave della partita in cui loro hanno fatto le scelte giuste a differenze nostra”.

Nel prossimo turno in programma Giovedi 1 Aprile al Palasport Estra arriverà il Colle Basket di coach Franceschini, altra formazione di alta qualità per un campionato che data la sua brevità non ammette distrazioni.

Utensileria Online Dukes Sansepolcro-Amen Basket Aretina 67-55

Amen: Balsimini 6, Bianchi 3, Bichi, Cacioli G., Cacioli L., Calzini 16, Cresti 1, Dalla Verde n.e., Di Nuzzo 11, Liberto 6, Miotti n.e., Provenzal 12. All. Pasquinuzzi