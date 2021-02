Servizi Online di mensa e trasporto: dal 1° di marzo sarà obbligatorio accedere con la Spid

Si informano i cittadini che utilizzano il servizio mensa e trasporto scolastico che a partire dal mese di marzo 2021 non sarà più possibile il rilascio delle credenziali per accedere ai servizi online per il pagamento dei due servizi e per effettuare tutte le verifiche dei propri pagamenti. Inoltre le credenziali che sono attualmente a disposizione dei cittadini e quelle che saranno richieste entro la data del 28 febbraio, avranno validità fino al 30 settembre 2021.

Dal 1° marzo 2021 chi vuole accedere per la prima volta ai servizi online del Comune di Montevarchi dovrà necessariamente dotarsi del codice Spid, mentre dal 1° ottobre in ogni caso sarà necessario utilizzare sempre il proprio Spid. Dunque un motivo in più per richiedere da subito la propria identità digitale, considerato il poco tempo di restata in vigore comunque dell’utilizzo di credenziali.

La richiesta della propria identità digitale unica (Spid) può essere fatta online direttamente a uno dei provider autorizzati a livello nazionale al rilascio dell’identità digitale unica. A Montevarchi è possibile ottenere il rilascio di Spid (attraverso la piattaforma di Lepida.Id), anche rivolgendosi all’Uffico Incomune (presso l’Urban Center in via dei Mille). Queste le modalità per ottenere all’Urp il proprio Spid:

il cittadino sul sito di Lepida può iniziare una fase di pre-iscrizione inserendo i dati richiesti e successivamente recarsi all’ufficio Incomune con un proprio documento e la tessera sanitaria, per il riconoscimento visivo da parte dell’operatore.

Il cittadino può svolgere tutta la pratica in modalità assistita alla presenza dell’operatore, rivolgendosi direttamente allo sportello..

Il cittadino deve individuare quale modalità intende seguire e deve chiamare l’Ufficio Incomune al numero 055.9108246 per prenotare un appuntamento per terminare o effettuare la procedura per ottenere il rilascio dell’identità digitale.

Con le nuove tipologie di credenziali sarà possibile effettuare il nuovo accesso attraverso le modalità già fino ad oggi utilizzate.

Per qualsiasi dubbio potete rivolgervi allo sportello del prepagato che risponderà telefonicamente al numero 055.9199225 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle 17:30. Sarà possibile richiedere informazioni anche all’ufficio scuola chiamando i numeri 055.9108291-340, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30