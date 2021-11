Settore giovanile amaranto: il report del fine settimana

Solo vittorie per le sei formazioni del settore giovanile amaranto impegnate nello scorso fine settimana. Ecco il resoconto completo delle gare disputate.

Juniores

Non si ferma la marcia inesorabile della Juniores di mister Andrea Sussi. Anche dall’insidiosa trasferta marchigiana di Montegiorgio arrivano tre punti che mantengono gli amaranto a punteggio pieno. Partita difficile sbloccata dopo 20 minuti dal solito Castaldo, abile a sfruttare uno schema da calcio piazzato. I padroni di casa pareggiano con Spinelli al 32′ con le squadre che vanno al riposo sul risultato di 1 a 1. Nella ripresa l’Arezzo attacca a pieno organico ma deve aspettare il 77′ per trovare il gol vittoria grazie a Novelli. Sabato impegno interno contro la Recanatese.

Under 17 regionale

Goleada sul campo della Pianese per gli allievi regionali di mister Massimiliano Bernardini. Padroni di casa subito in vantaggio ma gli amaranto non si scompongono e in 13 minuti, fra il 31′ ed il 34′, vanno in gol quattro volte: pareggia il solito Hilla, poi la doppietta di Pino ed il sigillo di Parisi mandano l’Arezzo avanti al riposo. Nella ripresa girandola di cambi ed altre cinque reti a firma di Stopponi, Canneva (doppietta), Parretti e Giovane che fissano il punteggio sul 9 a 1. Domenica gli amaranto ospiteranno l’Atletico Levane Leone.

Under 15 regionale

Successo rotondo dei giovanissimi regionali di mister Domenico Avantario che battono il Casentino Academy sul terreno di Palazzo del Pero nel big-match di giornata. Gara già in ghiaccio nella prima frazione di gioco con i baby amaranto che ne segnano tre fra il 35′ ed il 39′: due volte Sussi e Zhupa i marcatori. Nella ripresa un autogol dei casentini ed il terzo sigillo personale di Sussi fissano il punteggio sul 5 a 0. Domenica trasferta a Bibbiena

Under 14 provinciale

Esordio casalingo in campionato per i baby di mister Alessio Bianchi e primi tre punti stagionali contro il Bibbiena. L’Arezzo, nonostante una netta superiorità, sblocca il risultato solo nella ripresa grazie alla rete di Pietro Bernardini. Capitan Gori raddoppia sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, quindi è Martoglio a chiudere la contesa con il 3 a 0 finale.

Esordienti II anno

Primo impegno stagionale per gli esordienti II anno di mister Giacomo Gorgoni che si impongono sul Casentino Academy B con il punteggio di 4 a 1 (risultato da regolamento federale).

Esordienti I anno

Gli esordienti I anno di mister Giorgio Contu si impongono in trasferta nel primo impegno dell’anno sul campo dell’Olmoponte. 4 a 1 il punteggio finale (risultato da regolamento federale).