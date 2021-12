Settore giovanile: il report del fine settimana

Buoni risultati per la Juniores Nazionale così come Under 14 ed Esordienti., mentre si registrano le battute di arresto per Allievi e Giovanissimi che restano comunque saldamente al comando.

JUNIORES NAZIONALE

Un autentico blitz quello messo in atto dalla Juniores Nazionale di Jody Zurli. I baby amaranto passano in casa contro il Cannara per 3-0 e restano al comando della classifica allungando il distacco sulla seconda, che adesso è il Fano, portando il gap a 3 punti. Ad aprire le danze è Castaldo, in gol dopo appena 6′ di gioco, correggendo di destro una conclusione dal vertice sinistro dell’area di rigore. Al 35′ raddoppio Arezzo dopo aver collezionato una serie di occasioni. Gli amaranto segnano dal dischetto con Castaldo per la sua doppietta personale. Il copione non cambia nella ripresa e in pieno recupero arriva il tris con Murati che sfrutta una incertezza difensiva. Gli amaranto restano al comando e sabato prossimo andranno a far visita al Porto d’Ascoli.

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

Ad aprire le danze al 9’ è Hilla che intercettando un rinvio errato del portiere lo supera in diagonale. Nel recupero del primo tempo arriva il raddoppio con Stopponi che di testa insacca sul secondo palo sfruttando una punizione dalla trequarti di Pino. L’Arezzo Football Academy però non molla e al 72’ accorcia le distanze riuscendo pochi minuti dopo, all’84’, a trovare il pareggio. Gl amaranto di mister Bernardini però non mollano e all’88’ trovano con Canneva il 3-2 ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Primo pareggio dopo dieci vittorie consecutive per i baby amaranto che guidano il gruppo con sei punti di margine sulla seconda, il Galluzzo.

UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI

Prima sconfitta per i ragazzi dell’Under 15 che cadono in casa dell’Arezzo Football Academy. Zhupa porta in vantaggio i ragazzi mister Avantario su rigore, ma al 35’ Bidini pareggia per i padroni di casa. Nella ripresa la partita è combattuta fino al 35’ quando Bartolini trova il raddoppio per l’Arezzo Football Academy. I baby amaranto restano al comando del girone con tre punti di margine sul Casentino Academy.

UNDER 14 GIOVANISSIMI PROVINCIALI

Vittoria esterna per l’Arezzo sul campo del Casentino Academy per 4-0. Un poker che porta le firme di Minocci su azione personale, Bernardini, Gori e Aliaj, Una partita ben controllata dal Cavallino che ha dovuto fare i conti anche con ottime parate da parte del portiere gialloverde.

ESORDIENTI (I e II anno)

Sorridono sia gli Esordienti 2009 che i 2010. Gli Esordienti I anno hanno superato com il risultato federale di 4-0 il Subbiano mentre gli Esordienti II hanno vinto per 4-1 (punteggi federale) contro il Santa Firmina.