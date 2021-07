Si arrampica sul ponte della ferrovia con intenti suicidi: lo salvano i Carabinieri 

Monte San Savino – Questa mattina intorno alle 10, numerose chiamate cominciano ad arrivare al 112 della centrale operativa della Compagnia di Cortona.

Con toni allarmati numerosi cittadini segnalano un giovane che in via Santa Maria delle Vertighe aveva attirato l’attenzione dei presenti arrampicandosi sul ponte ferroviario della linea Arezzo-Sinalunga e manifestando la volontà di gettarsi di sotto. Immediato l’intervento di una pattuglia della locale Stazione dei Carabinieri: i militari, due donne, dopo aver scavalcato il parapetto del ponte – alto circa 10 metri – riuscivano a farlo desistere dal compimento insano gesto e poi lo assicuravano con una cinghia per trascinarlo sulla strada oltre la ringhiera. Il giovane, un 26enne disoccupato del posto, probabilmente in preda ad un forte stato depressivo è fortunatamente, e grazie all’intervento dei militari, rimasto illeso.

Subito dopo il salvataggio è stato affidato alle cure del personale del 118 intervenuto sul posto, che lo ho trasportato presso l’ospedale di Arezzo per gli accertamenti del caso.