Si e conclusa la settimana dedicata alle/ai custodi dei gatti in colonia nella città di Arezzo

Per Enpa e’ stato un piacere accogliere l’invito dell Assessore alle politiche ed alla tutela dei diritti animali Dottssa Giovanna Carlettini.

Abbiamo avuto modo di incontrare e parlare con 120 persone e la cosa che ha fatto piu’ piacere a noi volontari ENPA e’ aver visto che sono stati aiutati non solo animali in difficolta’ tutelati per Legge in liberta’, ma sollevate anche “persone” che impegnano e sacrificano quotidiniamente risorse personali per aiutare i gatti vittime dell’indifferenza altrui.

Sono quindi iniziative importanti sia per il rispetto degli animali che delle persone e per questo il nostro grazie all’Assessore Carlettini ed all’Ufficio Ambiente

Il Presidente ENPA Sezione Arezzo

Alessandra Capogreco