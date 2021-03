Simon Pietro Palazzo (Ora Ghinelli): “indisponibili alle strumentalizzazioni giustizialiste della sinistra”

“Spazio per rafforzare le azioni della Giunta a tutela del Comune, basta Consigli Comunali ridotti a solo teatro”

“Non abbiamo partecipato a questo né parteciperemo a nessun altro Consiglio Comunale convocato solo da 12 consiglieri e nuovamente vertente su un atto di indirizzo superato dai fatti”.

Esordisce così la nota del capogruppo di Ora Ghinelli 2025 Simon Pietro Palazzo “a seguito della convocazione di un Consiglio Comunale richiesto dalla sola minoranza e cha ha visto la maggioranza nella sua totalità non partecipare evitando anche un inutile costo ai concittadini aretini. Sarebbe assurdo discutere nuovamente un atto di indirizzo esposto male e incompleto oltre che superato alla luce delle iniziative avviate della Giunta, che potranno essere rafforzate con il contributo vero e costruttivo del Consiglio Comunale.

Rigettiamo unitariamente la volontà già palesata di trasformare l’aula consiliare in una platea o in un’aula di tribunale poiché la strumentalizzazione non fa parte di chi vuole amministrare la città in uno, aggiungiamo noi, dei suoi momenti più difficili”.