Sorpreso alla guida di un’auto rubata bloccato e arrestato dai carabinieri

Montevarchi – Continuano senza sosta i servizi mirati alla prevenzione ed alla repressione dei reati predatori da parte dei Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno, che già negli ultimi giorni avevano portato ad alcuni colpi importanti alla cosiddetta “microcriminalità”, con svariate denunce e arresti di alcuni soggetti, per furto e reati riguardanti il settore degli stupefacenti.

Stavolta ad entrare in azione sono stati i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Giovanni Valdarno, che nel corso della nottata hanno tratto in arresto per resistenza e furto aggravato un pregiudicato di circa 25 anni, sorpreso, nel quartiere GIGLIO di Montevarchi, alla guida di un’auto che aveva appena rubato.

L’intervento dei militari dell’Arma è giunto nel corso di uno dei consueti servizi di controllo del territorio, volti a vigilare sulla sicurezza dei cittadini, anche e soprattutto nelle ore notturne, con particolare riguardo alle aree più impegnative dell’area valdarnese, tra cui, appunto, il popoloso centro urbano di Montevarchi.

Nel corso del servizio, i Carabinieri, mentre stavano svolgendo un posto di controllo, a notte ormai inoltrata, lungo una delle arterie principali del paese, hanno notato transitare un soggetto, che a bordo di una Toyota YARIS stava uscendo, in retromarcia e coi fari spenti, dallo spiazzo antistante la locale chiesa di Santa Maria del Giglio, sede della CARITAS. Vedendo il veicolo con le insegne dell’ente benefico, ad un orario così anomalo, procedere a fari spenti, i Carabinieri si sono subito insospettiti, ed hanno pertanto deciso di procedere a un controllo.

Il sospetto dei militari ha trovato conferma allorquando il soggetto da controllare, approssimandosi alla gazzella dell’Arma, nonostante l’inequivocabile ordine di accostare, invece di seguire le indicazioni, ha arrestato la marcia, e, cercando di sottrarsi al controllo, ha provato a nascondersi dietro il medesimo veicolo, per cercare evidentemente la fuga nel fossato adiacente, il Borro del Giglio che tradizionalmente segnava il confine nord-occidentale del popoloso centro valdarnese.

I Carabinieri, senza farsi prendere alla sprovvista dalla reazione inconsulta, si sono messi immediatamente all’inseguimento, che terminava dopo pochi metri, coi militari che riuscivano così a bloccare tentativo di fuga dell’uomo, protrattosi anche durante i frangenti dell’immobilizzazione. Procedendo quindi agli accertamenti del caso, i Carabinieri sono riusciti ad accertare che l’autovettura in uso al 25enne era appena stata rubata proprio dal parcheggio della CARITAS di Montevarchi. pertanto, preso contatto con i responsabili del centro, l’hanno immediatamente restituita ai legittimi proprietari

Il 25enne è stato quindi condotto in caserma per gli accertamenti di rito. Qui, di fronte all’evidente quadro indiziario, il soggetto – già noto alle Forze dell’Ordine per analoghi trascorsi penali – veniva tratto in arresto per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale, per essere poi tradotto in carcere.