Sostegno alla Ricerca con “Cerco un Uovo Amico!” Le uova di Pasqua due volte buone

Da oggi è possibile donare le Uova di Pasqua dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma Onlus. Il ricavato finanzia la ricerca contro i Tumori Solidi Pediatrici e dà vita e speranza a centinaia di bambini. Le prenotazioni possono essere fatte fino al 23 marzo, online, telefonicamente o via e-mail

Non tutte le uova sono uguali. Da alcune spunta un pulcino e da altre una dolce sorpresa. Quelle dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma Onlus invece sono magiche, perché dentro a ognuna è racchiusa la vita di un bambino. Ogni uovo finanzia infatti la ricerca sui Tumori Solidi Pediatrici e accende la speranza di cure sempre più efficaci.

Grazie alle campagne “Cerco un Uovo Amico!” sono stati raccolti circa 20 milioni di euro che hanno sostenuto scienziati e progetti di ricerca avanzata. L’iniziativa negli anni si è diffusa nelle scuole, sensibilizzando anche i bambini e le famiglie non toccate direttamente dal Neuroblastoma, poi ha coinvolto le Forze dell’Ordine, le Forze Armate e gli enti pubblici, che si sono dimostrati da subito molto attenti alla causa.

Si è fatto tanto in questi anni, ma ancora oggi solo un bambino su tre sopravvive a una diagnosi di Neuroblastoma. Inoltre il Coronavirus sta mettendo ancora più in pericolo le vite dei piccoli pazienti malati e immunodepressi. La pandemia però ha anche mostrato quanto la ricerca sia importante per salvare concretamente delle vite. Acquistare le uova dell’Associazione è il modo più “dolce” per aiutare la scienza.

‘La Campagna pasquale rappresenta quasi la metà della raccolta fondi dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma Onlus’ spiega la presidente, Dott.ssa Sara Costa ‘Purtroppo le restrizioni imposte dalla pandemia lo scorso anno hanno ridotto drasticamente le donazioni, ma la ricerca non può essere messa in pausa. Per questo è fondamentale farla ripartire con ancora più determinazione. Per farlo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti: a Pasqua scegliete l’uovo del bambino con l’Imbuto’.

Le uova di cioccolato Barry Callebaut pesano 300 g e possono essere prenotate sul sito dell’Associazione ( https://neuroblastoma.org/ANB-store/cerco-un-uovo-amico ), telefonicamente ai numeri 010-9868319 e 010-9868320, oppure scrivendo una mail a [email protected] . Per le uova al latte e fondente la donazione è di 12 euro, mentre per il nocciolato di 15 euro. Verranno consegnate direttamente a domicilio in totale sicurezza. Per garantire che arrivino entro Pasqua si consiglia di effettuare l’ordine non oltre il 23 marzo.

Progetto Genedren

I fondi raccolti con “Cerco un Uovo Amico!” sono devoluti al Progetto Genedren, il primo studio europeo che vuole identificare le alterazioni genetiche ereditate dai bambini e che portano all’insorgenza del Neuroblastoma. Una volta individuate tali alterazioni, sarà possibile studiare le specifiche molecole che le ‘disattivano’, procedendo così alla creazione di farmaci mirati e sempre più efficaci per i bimbi che non rispondono alle cure tradizionali.

Il Progetto Genedren si sviluppa attraverso una rete tra diversi centri di Ricerca di eccellenza in Italia: il CEINGE (Centro di Biotecnologie Avanzate) dell’Università di Napoli, il Laboratorio della Fondazione Neuroblastoma presso l’Istituto Città della Speranza di Padova, il CIBIO (Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata) dell’Università di Trento, la Biobanca dell’Istituto G. Gaslini e il DIMES (Dipartimento di Medicina Sperimentale) dell’Università di Genova. Il Coordinatore del Progetto è Mario Capasso, Professore Associato di Genetica Medica presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma O.N.L.U.S.

L’Associazione è nata il 23 luglio 1993 presso l’Istituto “G. Gaslini” di Genova per iniziativa di alcuni genitori direttamente coinvolti e di oncologi che ne curavano i bimbi ammalati. Il proposito dell’Associazione è sconfiggere il Neuroblastoma e i Tumori Solidi Pediatrici, finanziando progetti di ricerca innovativi, volti ad individuare nuove ed efficaci terapie e cure personalizzate.

Il Neuroblastoma

Il Neuroblastoma è un Tumore Infantile che colpisce i bambini fino a 10 anni di età. Insieme ai Tumori Cerebrali è considerato la prima causa di morte e la terza neoplasia più frequente dopo le Leucemie e i Tumori Cerebrali Pediatrici. Nel mondo l’incidenza complessiva è di circa 15.000 nuovi casi all’anno, di cui 140 circa in Italia. Il Neuroblastoma rappresenta il 10% di tutti i Tumori Pediatrici (il 50% di quelli diagnosticati nel 1° mese) ed è di gran lunga il più frequente nei primi 5 anni di vita. Grazie alla Ricerca sostenuta dall’Associazione sono stati fatti importanti passi avanti. Negli anni Novanta l’aspettativa di sopravvivenza per i casi con prognosi più favorevole era al 25%, oggi è salita fino al 65%. Nei casi di Tumori particolarmente aggressivi con prognosi sfavorevole si è passati dall’8 al 40% di sopravvivenza.