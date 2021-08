Sottoscrizione a premi di Orgoglio Amaranto: estrazione alla presentazione della squadra il 10 settembre

Orgoglio Amaranto lancia una nuova iniziativa che avrà il suo momento clou il 10 settembre, proprio in occasione della festa di presentazione ufficiale della squadra e delle maglie alla città di Arezzo, in vista dell’inizio del prossimo campionato.

La data del compleanno amaranto ha messo in moto le menti del direttivo che, in collaborazione con la S. S. Arezzo, hanno ideato una sottoscrizione a premi che metterà in palio preziosi gadget del Cavallino Rampante.

Su tutti il primo premio, la nuova maglia con la quale la squadra calcherà i campi nella stagione 2021/2022 e poi il pallone autografato da tutti, il gagliardetto e altri oggetti della collezione ufficiale.

10 i premi in tutto, tra i quali anche la maglia storica della vittoria della Coppa Italia realizzata da Orgoglio Amaranto per il quarantennale e la prima e unica sciarpa del Comitato realizzata nel 2020 in occasione dei 10 anni dalla sua nascita.

Ogni gadget una storia e un ricordo che potrà essere conquistato dai fortunati che saranno estratti e premiati proprio durante la festa del 10 settembre prossimo, nel giorno del 98esimo compleanno amaranto.

Non resta che acquistare i biglietti al prezzo popolare di 1 euro. Li potete chiedere a tutti i componenti del direttivo di Orgoglio Amaranto e trovare direttamente all’Orologeria Pernici di via Cavour in orario di apertura del negozio.

Aperta in via straordinaria anche la sede di OA: giovedì 2 settembre dalle 18 alle 20 e sabato 4 settembre dalle 10 alle 12.