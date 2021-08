Spettacolo di danza ad Anghiari

Domenica in scena The sunflower is mine, in a way (STUDIO)

Si terrà domenica 5 settembre, dalle 10 alle 20.00, in vari luoghi di Anghiari The sunflower is mine, in a way (STUDIO), progetto di Giacomo Calli, autore anche delle musiche e Lucrezia C. Gabrieli, ideatrice del testo, voce e ideazione coreografica.

Il lavoro, prodotto da Anghiari Dance Hub, è progetto vincitore del Bando Abitante con il sostegno del Centro Nazionale di produzione della danza Virgilio Sieni e Fondazione CR Firenze, è coprodotto da 42STEMS e POSAR – Piccolo Osservatorio Artistico, con la collaborazione di Associazione Culturale Mearevolutionae ed è un evento collaterale all’interno del programma della 46ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana.

The sunflower is mine, in a way nasce come atto di sensibilizzazione alla ricerca della bellezza, dell’arte, della cultura e della relazione, che non sono considerate essenziali per esistere, ma dovrebbero esserlo per vivere. Un progetto innovativo, declinazione di una ricerca su Vincent Van Gogh, che si concretizza attraverso un proposta di arte performativa, sonora ed esperienziale per spazi non teatrali in cui il cittadino condivide lo spazio performativo (una strada, piazza, spazio urbano o naturale, sala museale, scuola etc…) con un performer e un prodotto audio in cui si intrecciano suono e voce. In questo luogo condiviso, lo spettatore è invitato a ritagliarsi un tempo da dedicare all’osservazione. Per 30 minuti, indosserá delle cuffie bluetooth e in questa modalitá intima potrá decidere se ascoltare il percorso della voce guida, lasciare che il proprio sguardo sia veicolato dal movimento del performer, ascoltare la musica, aprirsi alle suggestioni o lasciarsi guidare da nuove associazioni visive. Potrá ricercare dei dettagli o distogliere lo sguardo, scegliere la velocitá con cui ruotare all’interno dello spazio in cui verrá indirizzato e di conseguenza pur stando in quello spazio limitato potrá trovare, con libertá, quale visione del reale osservare e in che modo.

La proposta è dedicata ad un pubblico eterogeneo e, in particolare, è dedicata a cittadini curiosi che si affacciano per la prima volta al mondo performativo.

Al termine sarà chiesto a tutti i partecipanti di lasciare un messaggio su un diario cartaceo presente nel luogo, di condividere un pensiero con gli autori e/o di condividere un’immagine/testo sui loro social network riportando l’hashtag #diariodiungirasole. Le considerazioni dei cittadini, soprattutto in questa condivisione del progetto ancora in forma di studio, hanno infatti un ruolo fondamentale.

Giacomo Calli, compositore, sound designer e project manager, ha iniziato a studiare piano quando era bambino, ha continuato gli studi musicali al Liceo Sperimentale di Arezzo e ha frequentato il corso di “Teorie e Tecniche di missaggio” al Fuseroom Studio. Ha lavorato in festivals, teatri e per artisti, seguendo diverse tournées come tecnico. Nel 2013 ha fondato con Emanuele Frusi “Giraffe Productions Lab” e con lui ha lavorato per compagnie cinematografiche nazionali e internazionali, occupandosi del missaggio di diverse TV Series. Inoltre ha lavorato per documentari per Sky, MediaPro e Rai. Negli ultimi anni ha continuato a lavorare come Assistente Compositore per Emanuele Frusi in diversi film e come compositore, all’interno del collettivo 42Stems.

Lucrezia C. Gabrieli é una danzatrice, performer e coreografa italiana. Si forma presso Opus Ballet, I.D.A, Biennale College17, Specific Training di Loris Petrillo, CIMD Incubatore e con lezioni aperte in Italia e all’estero. Nel 2018 inizia l’attività performativa per eventi e festival e crea il primo assolo, presentato a Fabbrica Europa Platform A35. Dal 2019 lavora per il coreografo Alessandro Sciarroni in Turning_Orlando’s version e nello stesso anno realizza il suo primo spettacolo a serata intera Stretching one’s arms again (prod. ADH, Versiliadanza). Negli ultimi anni inizia ad interessarsi anche all’insegnamento prestando assistenza ad altre insegnanti e conducendo lezioni di Floorwork, Danza Contemporanea, Classica e Improvvisazione. Attualmente frequenta il corso Dance Well Teacher organizzato da OperaEstate, sta lavorando al nuovo progetto Sunflower is mine in a way con Giacomo Calli, collaborando con l’artista Andrea Marinelli e studiando un nuovo solo per l’anno 2022.

INFO e PRENOTAZIONI

In conformità con quanto prescritto nel DPCM 23/07/2021 comma b) dell’art.3 del Decreto è prevista l’obbligatorietà di possesso del Green Pass per la partecipazione a “spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive”, per partecipare alla performance sarà quindi necessario esibire il green pass accompagnato da un documento di identità in corso di validità. Tale disposizione non si applica ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica. Per ulteriori informazioni in merito al funzionamento della certificazione verde COVID-19 e alle modalità di ottenimento rimandiamo all’apposito sito predisposto dal Ministero della Salute https://www.dgc.gov.it/web/

In caso di pioggia verrá comunicato ai partecipanti iscritti il luogo dove si svolgeranno le repliche.

[email protected]

Alessandra Stanghini +39 349 3433414

Posti disponibili: 30

Biglietto: 5 euro

Orari:

– H 10 Campo alla Fiera (6 persone)

– H 12 Poggiolino (6 persone)

– H 14 Col de Paiolo (6 persone)

– H 16 Lungotevere (6 persone)

– H 18 Piazzetta della Badia (3 persone)

– H 19.30 Piazzetta della Badia (3 persone)