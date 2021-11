Sport, Scaramelli: “Sostegno a nuovi impianti sportivi anche ai Comuni più piccoli”

Approvata la mozione del Vicepresidente del Consiglio regionale che prevede finanziamenti per le infrastrutture sportive con priorità alle opere ancora da realizzare e ai progetti presentati e non rientrati nel bando 2021

“Risorse regionali per finanziare nuovi impianti sportivi in primis nei piccoli Comuni, indipendentemente dal bacino di utenza, priorità alle opere ancora da realizzare e premialità per i progetti presentati nel bando 2021 ma rimasti esclusi dal finanziamento”. A prevederlo è la mozione presentata da Stefano Scaramelli (Italia Viva), vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, emendata e approvata all’unanimità oggi dall’Aula.

“L’ultimo Bando ha visto il finanziamento di impianti già realizzati o in corso di conclusione dei lavori – spiega Scaramelli -. Adesso serve intervenire per prevedere adeguati stanziamenti tesi a finanziare nuovi impianti sportivi. Risorse da destinare in primis ai piccoli Comuni che devono ancora trovare i finanziamenti per realizzarli ed hanno investito nella progettualità. Ringrazio i colleghi del Consiglio regionale che hanno condiviso e sostenuto la necessità di elaborare nuovi criteri per l’assegnazione delle risorse in un ambito così importante come quello sportivo.

Lo sport è luogo di incontro fisico, reale, di aggregazione sociale non virtuale. È fondamentale la presenza di impianti sportivi per l’attività motoria, la socializzazione di tutte le fasce d’età, e in particolare per le nuove generazioni per imparare nuove abilità e stare insieme ai loro coetanei”.