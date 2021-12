“Stop violence against women”: a Poppi un evento che mette al centro il coraggio delle donne e i loro percorsi di resistenza

Le donne, il loro coraggio, le loro storie e la loro resistenza saranno al centro dell’evento “Stop violence against women” in programma il 10 dicembre alle 17 al Caffè Le Stanze di Poppi. L’iniziativa è organizzata e promossa dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino in collaborazione con l’associazione Pronto Donna. L’obiettivo è quello di accendere i riflettori su un tema, quello della violenza di genere, che ancora oggi tiene ostaggio molte donne.

PROGRAMMA: Saluti istituzionali Associazione Pronto Donna “La violenza sulle donne: i dati e le risposte del territorio”; Racconti di donne vittime delle guerre letti da Alessandra Aricò; Gli stupri di guerra, video a cura della Banca della Memoria; Interventi del pubblico.